Видео: Что будет, если выбросить китайский смартфон из космоса

Интересный и в тоже время экстремальный краш-тест решили устроить смартфону iQOO от Vivo.

В китайском сервисе микроблогов Weibo опубликовано видео, в котором устройство привязали к водородному воздушному шару и подняли на высоту 31 км.

Скриншот видеоролика. Фото: iQOO/Weibo

На гаджете в течение пяти часов проигрывался видеоконтент, для того чтобы внешняя камера смогла запечатлеть, что девайс работает. Температура при этом достигала отметки в - 56 градусов по Цельсию.

После этого iQOO отправился в свободное падение навстречу Земле. Удивительно, но после твердой посадки немного повредился только экран, а в целом функциональность девайса не пострадала.