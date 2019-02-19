Новый китайский бренд похвастал смартфоном с убойными характеристиками

Китайские производители техники не могут остановиться и продолжают плодить бесчисленное количество суббрендов, ответвлений и специальных серий своих смартфонов. Отдельная линейка для мобильных игр, отдельная для меломанов, еще парочка для любителей селфи и еще немного для тех, кому нужен гибрид телефона и повербанка.

Несмотря на кажущееся неподготовленному обывателю безумие подобной стратегии, она привносит разнообразие на мобильный рынок для потребителя и прибыль для поставщиков. А еще сбивает цену на гаджеты и создает очередных "убийц флагманов", которые уже всем так надоели.

Тем не менее отпочковавшийся от Vivo бренд iQOO готовится представить устройство именно такого класса. На тизере, размещенном в китайском сервисе микроблогов Weibo, представлены данные нового гаджета.

Последний и самый мощный на сегодняшний день процессор Qualcomm Snapdragon 855, 12 гигов оперативки, 256 для хранения данных, Type-C, NFC и батарейка на 4000 мАч. С такими параметрами новый аппарат, будучи дебютантом бренда, готов выходить биться на равных с любым тяжеловесным представителем крупных игроков мобильной индустрии.

Самый главный вопрос - цена. При подобном позиционировании iQOO просто не может позволить себе быть дороже или хотя бы равным в этом показателе с тем же Xiaomi Mi 9. Возможно поэтому, хитрые китайские маркетологи взяли паузу и, потирая ладошки, ждут, когда свою цену назовут конкуренты, чтобы ворваться на рынок и сорвать куш.