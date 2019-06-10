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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии возбудили дело по факту убийства семьи

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту массового убийства в Нерюнгринском районе республики.

Фото: iStock
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Уфе

Как сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая, жертвами преступления стали три человека. Еще одна пострадавшая, 64-летняя родственница погибших, доставлена в больницу с огнестрельным ранением. Женщине оказана необходимая медицинская помощь.

Установлено, что 9 июня 60-летний житель поселка Угольный в ходе конфликта с соседями взял ружье и открыл стрельбу по людям, которые находились на соседнем дачном участке. Погибли 38-летний глава семьи, его 39-летняя беременная супруга и их 14-летняя дочь.

"После совершения преступления подозреваемый скрылся, но его местонахождение было установлено оперативными сотрудниками МВД и Росгвардии. Осознав, что он блокирован, злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону полицейских, после чего совершил самоубийство", - отметила Надежда Дворецкая.

В рамках уголовного дела назначен ряд экспертных исследований. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также мотивы, которыми руководствовался пенсионер.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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