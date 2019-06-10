Александр Головин: Хотелось бы ответить Фабрегасу завтра

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин после предматчевой тренировки в Нижнем Новгороде ответил на вопросы журналистов. Во вторник в 21:45 наша национальная команда в рамках отбора на Евро-2020 проведет здесь матч против Кипра.

Александр, не будет проблем с настроем после крупной победы на Сан-Марино?

Александр Головин: Мы уже забыли тот матч. Понятно, что выиграли, и крупно. Но сейчас готовимся только к Кипру. Никакого недонастроя, недооценки быть не может. Мы все понимаем, что нужно набирать три очка.

Насколько тяжело постоянно играть в разных городах России?

Александр Головин: Это только в плюс. Мы играем в новом для себя месте, нам интересно посмотреть на новые стадионы. Мы видим, что собираются полные трибуны болельщиков, поддерживают нас.

В Instagram ваш партнер по "Монако" Сеск Фабрегас написал, что сборная забила Сан-Марино девять, а вы - ни одного. Ждете матча с Кипром, чтобы ответить?

Александр Головин: Хотелось бы конечно ответить завтра. В любом случае это была шутка, все понимают это. Для меня не так важно забивать. Главное - чтобы команда побеждала.