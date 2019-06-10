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10.06.2019 17:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мордовия вышла на 4 место в РФ по темпам роста строительства жилья

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
По итогам четырех месяцев текущего года объемы жилищного строительства в Мордовии выросли на девять процентов. В регионе построено 121 000 квадратных метров жилья. По данным аналитиков компании ЦИАН, это четвертый результат в стране.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

В целом эксперты отметили, что в России строить жилья стали меньше. С января по май сдано 19,6 миллиона квадратных метров жилья. Это на три процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое падение зафиксировано в Санкт-Петербурге, Дагестане, Томской области, Крыму и Самарской области.

Топ-5 лидеров по приросту объемов строительства возглавила Москва, где этот показатель вырос в пять раз. За ней следуют Брянская область, Карелия, Мордовия и Тверская область. Следует отметить, что положительную динамику обеспечило главным образом активное возведение многоквартирных домов.

Фото: Николай Гагарин
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- В этом году мы планируем построить свыше 338 тысяч квадратных метров жилья. А к 2024 году объемы строительства жилья в Мордовии должны вырасти в полтора раза - до 500 тысяч квадратных метров в год. Такого в истории республики никогда не было, - подчеркнул глава РМ Владимир Волков. - Важно, что таким образом мы сможем продолжить развитие нашего строительного комплекса в условиях, когда все большие стройки, связанные с чемпионатом мира по футболу, завершены.

Напомним, что в последние годы строительная отрасль в Мордовии переживала бурный подъем. К празднованию 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства и в рамках подготовки к ЧМ-2018 здесь было возведено рекордное количество культурных, спортивных и других объектов социальной инфраструктуры .

Рост объемов строительства жилья также обеспечивается высоким спросом на уникальную региональную программу льготной ипотеки под пять процентов годовых, а также активному участию республики в федеральных проектах.
 

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