В Перми самой юной слушательницей филармонии стала семимесячная девочка

В Перми завершился юбилейный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Самой юной слушательницей гала-концерта Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова стала Сонечка Богомолова из города Александровска, которой не исполнилось еще и года.

Соня - самая младшая в многодетной семье, где, кроме нее, еще 14 братьев и сестер. Семье не часто удается выезжать за пределы небольшого городка, расположенного на севере края. Не говоря уже о том, чтобы в полном составе попасть на какой-то концерт.

- Мы впервые все вместе оказались на таком прекрасном выступлении, о котором можно было только мечтать, - говорит мама Оксана Богомолова. - Одному, правда, пришлось остаться дома - приглядывать за хозяйством, так что нас сегодня шестнадцать. Накануне нам позвонили из филармонии и предложили приехать в краевой центр. И даже предоставили автобус по такому случаю. Конечно, это большая радость для всех нас. Но особенно этому рад Павлик. Ему четыре года, и он каждое утро первым делом бежит к инструменту, старается что-то играть. Мне кажется, у него даже получаются какие-то законченные музыкальные фразы.

Все дети Богомоловых одаренные: восемь из них уже учатся в музыкальной школе, двое еще маленькие для этого, но активно "помогают" братьям и сестрам в их занятиях. А концерт, слушателями которого они стали, безусловно, не только доставил удовольствие, но и вдохновил на будущее. Ведь пианисты, которые солировали с оркестром, - это нынешние победители III Московского Международного конкурса пианистов. Одному из них 18 лет, другому - 16.

- По традиции фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" мы проводим какую-то благотворительную акцию, - поясняет директор филармонии Галина Кокоулина. - Это пожелание Владимира Теодоровича, которое мы с удовольствием исполняем.