В Красноярске завели дело после избиения школьницы за долг в 100 рублей

Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело о вымогательстве денег у школьницы после проверки попавшего в Сеть видео с ее избиением двумя подростками.

Напомним, видео было опубликовано 7 июня 2019 года. Кто-то из свидетелей записал, как трое подростков избивают ученицу восьмого класса.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, по данному факту была проведена доследственная проверка. Именно по ее результатам и заведено уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия).

- По предварительной версии следствия, 16-летняя ученица гимназии №15 города Красноярска вместе со своими приятелями встретила на улице сверстницу, с которой находилась в неприязненных отношениях, - сообщили в следственном управлении. - Девушка стала требовать от школьницы деньги, которые та якобы ей задолжала.

Изначально сообщалось, что причиной конфликта стал долг в размере 100 рублей. Якобы такую сумму школьница кому-то задолжала. Однако первые данные говорят о том, что в действительности никакого долга не было.

Подозреваемая и ее приятель избили школьницу и потребовали, чтобы никому о произошедшем она не рассказывала. Еще один подросток стоял рядом и просто наблюдал за происходящим. История получила огласку только после появления видео в Сети.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ГСУ СК.