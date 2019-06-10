Мальчик из Ингушетии побил мировой рекорд, отжавшись 4445 раз

Шестилетний Ибрагим Льянов из ингушского села Новый Редан побил мировой рекорд, отжавшись от пола за один подход 4445 раз. Достижение зафиксировано представителями книги рекордов России в категории "Фитнес". Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве спорта.

Предыдущий рекорд в 3202 раза установил в прошлом году пятилетний Рахим Куриев из соседней Чечни. Но ингушскому дошкольнику удалось намного его превзойти.

К ежедневным отжиманиям мальчика приучил его отец Тимур, бывший полицейский, который сам всю жизнь занимается спортом. С пяти лет юный крепыш отжимается шесть раз в неделю: в дни занятий в секции вольной борьбы, куда его отдали недавно, по 4200 раз, в остальные два дня недели - по 6300 раз, в субботу сколько сможет.

Сначала методика была такая: один подход - 200 отжиманий, всего 20 подходов, между которыми 30-секундный перерыв. Теперь Ибрагим тренируется без перерыва. Последний раз он поставил собственный рекорд, - семь тысяч отжиманий всего за два с половиной часа. Взрослые не успевали считать.

Об Ибрагиме узнали в республике и за ее пределами после участия мальчика в детской спортивной эстафете, организованной спортклубом "Ченгиз" в Назрани. Его соперники отжались максимум по 500-600 раз, а юного участника из Нового Реданта пришлось останавливать после полутора тысяч отжиманий.

- Можешь не продолжать, ты все равно уже далеко впереди всех, - сказал детсадовцу член жюри.

В следующий раз Ибрагим в прямом эфире достиг магической цифры из четырех пятерок - отжался 5555 раз. И тогда было решено зафиксировать ее рекорды официально, что и сделал главный эксперт Книги рекордов России категории "Фитнес" Андрей Лобков.

Дошкольник установил мировой рекорд, отжимаясь в стометровой Башне Согласия. Как уточнили в минспорте региона, Ибрагим также поставил еще один рекорд – 3720 отжиманий за два часа. Это его второе достижение мирового уровня.

Кстати



Мировые рекорды по отжиманиям были зафиксированы среди взрослого населения планеты. Первый установлен в 1965 году. Его поставил Чарльз Линстер, который смог отжаться от пола за один подход 6006 раз. Данные были занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Действующий рекорд, который никто не может побить вот уже 15 лет, установил Минор Йошида из Японии, он отжался без остановки 10 507 раз.