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10.06.2019 16:14
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Мальчик из Ингушетии побил мировой рекорд, отжавшись 4445 раз

Текст: Алена Ларина (Магас)
Фото: Министерство спорта Республики Ингушетия Фото: Министерство спорта Республики Ингушетия
Фото: Министерство спорта Республики Ингушетия

Шестилетний Ибрагим Льянов из ингушского села Новый Редан побил мировой рекорд, отжавшись от пола за один подход 4445 раз. Достижение зафиксировано представителями книги рекордов России в категории "Фитнес". Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве спорта.

Фото: vk.com
Шестилетний ребенок из Ингушетии отжался более пяти тысяч раз

Предыдущий рекорд в 3202 раза установил в прошлом году пятилетний Рахим Куриев из соседней Чечни. Но ингушскому дошкольнику удалось намного его превзойти.

К ежедневным отжиманиям мальчика приучил его отец Тимур, бывший полицейский, который сам всю жизнь занимается спортом. С пяти лет юный крепыш отжимается шесть раз в неделю: в дни занятий в секции вольной борьбы, куда его отдали недавно, по 4200 раз, в остальные два дня недели - по 6300 раз, в субботу сколько сможет.

Сначала методика была такая: один подход - 200 отжиманий, всего 20 подходов, между которыми 30-секундный перерыв. Теперь Ибрагим тренируется без перерыва. Последний раз он поставил собственный рекорд, - семь тысяч отжиманий всего за два с половиной часа. Взрослые не успевали считать.

Об Ибрагиме узнали в республике и за ее пределами после участия мальчика в детской спортивной эстафете, организованной спортклубом "Ченгиз" в Назрани. Его соперники отжались максимум по 500-600 раз, а юного участника из Нового Реданта пришлось останавливать после полутора тысяч отжиманий.

- Можешь не продолжать, ты все равно уже далеко впереди всех, - сказал детсадовцу член жюри.

В следующий раз Ибрагим в прямом эфире достиг магической цифры из четырех пятерок - отжался 5555 раз. И тогда было решено зафиксировать ее рекорды официально, что и сделал главный эксперт Книги рекордов России категории "Фитнес" Андрей Лобков.

Дошкольник установил мировой рекорд, отжимаясь в стометровой Башне Согласия. Как уточнили в минспорте региона, Ибрагим также поставил еще один рекорд – 3720 отжиманий за два часа. Это его второе достижение мирового уровня.

Кстати

Мировые рекорды по отжиманиям были зафиксированы среди взрослого населения планеты. Первый установлен в 1965 году. Его поставил Чарльз Линстер, который смог отжаться от пола за один подход 6006 раз. Данные были занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Действующий рекорд, который никто не может побить вот уже 15 лет, установил Минор Йошида из Японии, он отжался без остановки 10 507 раз.

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