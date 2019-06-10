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10.06.2019 19:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Общественное пианино" в Петербурге залили цементом

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

"Пианино для всех", установленное на Большом Проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге кто-то залил цементом - раствор вылили прямо на клавиши.

Фото: iStock
Петербуржец устроил уличную танцплощадку у общественного пианино

Утром фотография испорченного инструмента появилась на странице группы "Пианино на Большом" в соцсетях. Снимок сопровождала подпись: "Вот так вот заканчиваются чудеса".

Произошедшее огорчило и возмутило горожан, успевших полюбить "общественное пианино".

"Спасибо большущее тем, кто это чудо организовал, - написал на своей странице музыкант Михаил Прошин, который не раз играл на этом инструменте, устраивая танцевальные вечера под открытым воздухом. - И тем, кто его изгадил - пожалуй, тоже. За то, что так наглядно показали разницу между двумя полюсами человеческой натуры… В общем, было круто, а теперь - опять как прежде, и единственный выход как будто такой: одним людям выносить пианино чаще, чем другие люди будут их, пианино, убивать".

Между тем авторы проекта "Пианино на Большом" сообщили, что инструмент удалось спасти. От основного количества цемента его уже очистили, сейчас убирают остатки. На качестве звука произошедшее, конечно, отразилось не лучшим образом, но, как и прежде, на пианино смогут играть все желающие.

После инцидента авторы проекта сочли необходимым провести онлайн-опрос "Нужно пианино в сквере или нет?". В настоящее время 96,5 процента проголосовали "за".

Кто залил инструмент цементом, остается неизвестным.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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