Стало известно, кто установил в Петербурге "общественное пианино"

Недавно на Большом проспекте Петроградской стороны, прямо под открытым небом появилось "общественное пианино". "Привет, друг! Мы установили здесь пианино, чтобы каждый желающий мог им воспользоваться", - гласит объявление на инструменте. "Российская газета" нашла авторов проекта. Это два молодых петербургских пианиста Матвей Рождественский и Эрик Берсеркер.

- Мы до глубины души любим музыку и хотим, чтобы каждый человек смог прикоснуться к прекрасному инструменту, - говорит Матвей. - Решили, что было бы хорошо продвигать идею окультуривания людей всех возрастов. Не у каждого дома есть пианино, да и хотелось сделать своеобразный социальный объект, расположенный удобно для жителей района в шаговой доступности от метро.

Для хорошего дела музыкантам повезло найти инструмент в приличном состоянии, который хозяева отдавали бесплатно. Потратились только на грузовое такси и защиту пианино от питерской непогоды.

- Мы установили пленку на весь корпус, в частности, закрыли заднюю часть, которая при гниении "уничтожит" звук. Правда, недавно неизвестные индивиды сняли чехол, пришлось закупать новые расходные материалы, - продолжает Матвей. - В дальнейшем будем обслуживать инструмент. Запустим систему электронных пожертвований, укажем реквизиты и QR-код. Кто хочет - отправит любую сумму. Деньги пойдут на настройку пианино, его чистку и потенциальный ремонт корпуса. После конца летнего сезона, будем думать о месте его размещения на время холода и снега: возможно, подыщем гараж или занесем в отапливаемый подвал.

Днем на пианино бренчат дети, ближе к вечеру приходят профессиональные музыканты и устраивают опен-эйры, которые пользуются популярностью у петербуржцев. Чтобы не нарушать покой соседей, у "общественного пианино" установлены часы работы - с 11.00 до 21.00 в рабочие дни, и с 12.00 до 21.00 - по выходным. На замок инструмент, конечно, никто не запирает, объявления с просьбой уважать людей, которые здесь живут и работают, вполне достаточно.

Авторы проекта "Пианино на Большом" не исключают того, что продолжат развивать это направление.

- Пока все абсолютно положительно относятся: и жители близлежащих домов, и сотрудники организаций, - констатирует Матвей. - Если тема пойдет, а здравый рассудок людей останется на своем месте, будем ставить новые пианино и договариваться с организациями, чтобы они участвовали в проекте. А еще нам нужно наладить контакт с комитетом по благоустройству.

Это уже второе "общественное пианино" в Петербурге. Первое появилось нынешней весной на улице Блохина (тоже на Петроградской стороне). "Я здесь постою какое-то время, мой хозяин заберет меня обратно домой через несколько дней. На мне можно играть", - написано на листке бумаги, прикрепленном к корпусу инструмента. Пока хозяин не объявился. Пианино стоит и пользуется популярностью. А уличные музыканты и любители опер-эйров надеются, что начинание подхватят другие активисты, и "пианино для каждого" станут еще одной прекрасной петербургской традицией.