При пожаре на лакокрасочном заводе под Калининградом пострадал человек

Во время пожара на лакокрасочном заводе в городе Советске Калининградской области пострадал один человек, он госпитализирован.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городской администрации Николая Воищева. О состоянии пострадавшего подробной информации пока нет.

Как отметил глава города, из цехов предприятия эвакуированы 43 человека. Пожар, по его данным, начался в рабочее время в помещении одного из заводских складов.

Площадь возгорания увеличилась с 200-300 до 800 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг, борьба с огнем продолжается.

Завод, расположенный в промзоне поблизости от границы с Литовской Республикой, выпускает материалы для кузовного ремонта.