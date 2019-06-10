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10.06.2019 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре на лакокрасочном заводе под Калининградом пострадал человек

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Во время пожара на лакокрасочном заводе в городе Советске Калининградской области пострадал один человек, он госпитализирован.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городской администрации Николая Воищева. О состоянии пострадавшего подробной информации пока нет.

Как отметил глава города, из цехов предприятия эвакуированы 43 человека. Пожар, по его данным, начался в рабочее время в помещении одного из заводских складов.

Площадь возгорания увеличилась с 200-300 до 800 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг, борьба с огнем продолжается.

Завод, расположенный в промзоне поблизости от границы с Литовской Республикой, выпускает материалы для кузовного ремонта.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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