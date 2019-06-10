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10.06.2019 10:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму ФСБ провела обыски у участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

Сотрудники ФСБ и Росгвардии проводят обыски у жителей Крыма, которые подозреваются в участии в "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сегодня сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

Фото: Иван Егоров
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В отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района УФСБ возбудила уголовные дела. Они подозреваются в организации и участии в деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир".

В домах и квартирах, где они зарегистрированы и проживают, сегодня проводятся следственные действия.

Напомним, в Крыму в марте этого года ФСБ задержала 20 участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир".

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