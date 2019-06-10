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10.06.2019 16:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки "Хизб-ут-Тахрир"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

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Утром в домах подозреваемых прошли обыски, в результате которых изъяты средства связи и компьютерная техника, носители информации, а также запрещенная литература экстремистского толка. Следственные мероприятия и задержания проводятся в рамках уголовных дел, возбужденных по части 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ (организация и участие в деятельности террористической организации).

За последний год в Крыму пресечена деятельность трех законспирированных ячеек "Хизб-ут-Тахрир". Предыдущая спецоперация против членов этой организации проводилась в марте нынешнего года. Тогда в Бахчисарайском районе Крыма были взяты под стражу 20 человек. Еще троих членов ячейки арестовали в Ростове на Дону.

В марте Духовное управление мусульман Крыма выступило с обращением к единоверцам, призывая их не поддаваться влиянию экстремистских религиозных сект. Глава духовного управления муфтий Эмирали Аблаев попросил старшее поколение мусульман внимательнее относиться к тому, чем увлекаются их дети.

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