В Волжском создали полярный вездеход с искусственным интеллектом

Инженеры-конструкторы из города Волжский разработали полярный вездеход с искусственным интеллектом. Машина получила название Snowbus.

"Позади два года сложных научно-конструкторских изысканий, внедрения технологических новинок и вот он практически готов. Пока на производственных территориях и в городах беспилотность по-прежнему серьезно ограничена, мы выходим на бесконечные просторы оффроуда, где можно испытать технологии машинного зрения и искусственного интеллекта", - рассказал руководитель проекта Алексей Бакулин.

Машина изготовлена по принципу вагонов-сцепок, что, по мнению создателей, позволяет преодолевать ледяные торосы и полыньи. Благодаря большим колесам и формуле 8x8 машина способна ехать по снегу, льду и фирну, создавая низкое давление на поверхность. Вездеход также может плыть по воде, преодолевать вертикальные преграды высотой до 1,6 метра и расщелины шириной до 2 метров.

Встроенный навигатор и программное обеспечение с искусственным интеллектом позволяет машине передвигаться без водителя. Вездеход имеет гибридную силовую установку: дизельный генератор и тяговые синхронные электродвигатели. Максимальное время автономного движения - до 120 часов.