Регистрацию сделок для участников долевой собственности упростят

С 31 июля 2019 года упрощается порядок регистрации сделок для участников долевой собственности. Это значит, что с конца июля хозяевам долей не надо идти к нотариусу, если обе стороны сделки договорились.

Росреестр напомнил гражданам про изменения в федеральный закон № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Эти поправки начнут работать 31 июля. Чем они важны? Поправки отменяют обязательное нотариальное удостоверение некоторых видов сделок с долями в праве общей собственности.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Росреестре. Согласно нововведению, с 31 июля 2019 года не требуется нотариальное удостоверение сделок при отчуждении или ипотеки всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. Не требуется также нотариально удостоверять договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемые с кредитными организациями. При этом, по общему правилу, сделки по отчуждению или договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению.

Поправки важные и касаются огромного числа граждан. По статистике Росреестра, на 31 марта 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано 65,4 миллионов прав общей долевой собственности физических лиц.

Нововведение позволит участникам общей долевой собственности, которые принимают обоюдное решение совершить сделку, сократить временные и финансовые затраты при отчуждении и ипотеке имущества.

А до 31 июля 2019 года действует текущая редакция закона "О государственной регистрации недвижимости".

Напомним, что нотариальное удостоверение сделок по отчуждению долей в праве на недвижимость стало обязательным в 2016 году, когда были внесены изменения в ст. 24 Федерального закона №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Эти поправки также были учтены в законе № 218-ФЗ.

Справка "РГ"

1 мая 2019 года Президент РФ подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика", который вносит изменения в ст. 42 Федерального закона 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".