РФ предложила свою инфраструктуру для транзита Web-трафика Европа - Азия

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков предложил использовать телекоммуникационную инфраструктуру России для транзита интернет-трафика Европа - Азия. Такую инициативу он озвучил на третьей встрече министров по цифровым технологиям "Группы двадцати" (G20) в Цукубе (Япония).

Азиатско-Тихоокеанский регион - самый быстрорастущий по количеству интернет-пользователей, напомнил Носков. По прогнозам экспертов, к 2024 году прирост потребления трафика в нем увеличится в четыре раза. Основной поток потребления приходится на Японию, Китай, Южную Корею и Австралию. Одна из особенностей соединений между Европой и Азией - большое количество подводных волоконно-оптических линий связи в сравнении с сухопутными линиями.

"Мы предлагаем использовать наземную транспортную инфраструктуру России для транзитного трафика Европа - Азия, сказал Носков, добавив, что для снижения финансовой нагрузки можно было бы рассмотреть различные варианты партнерства с участием крупных игроков телекоммуникационного рынка.

Встреча министров по цифровым технологиям G20 прошла в преддверии саммита лидеров G20, который состоится 28-29 июня 2019 года в Осаке.