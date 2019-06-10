Россияне назвали главные события мая

Самым резонансным событием за прошлый месяц для россиян стал Чемпионат мира по хоккею-2019. К нему было приковано внимание 14% россиян, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Второй по упоминаемости среди респондентов стала авиакатастрофа Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" (10%). В тройку самых важных событий месяца также попало празднование Дня победы. Социологи ВЦИОМ отмечают, что почти половина россиян (48%) планировали принять участие в праздничных торжествах.

В топ-7 событий мая также попали выборы президента Украины и инаугурация Владимира Зеленского, ситуация со строительством храма в Екатеринбурге, конкурс "Евровидение-2019" и демонстрации, посвященные 1 мая.