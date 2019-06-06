Какие площадки предложили горожане для Собора Святой Екатерины

Мэрия Екатеринбурга определилась со списком приоритетных площадок, которые горожане предложили для строительства кафедрального Собора.

В общей сложности в электронную приемную на официальном портале администрации за десять дней поступило 11 079 обращений. На первом месте по популярности - пустырь на перекрестке улиц Белинского и Фурманова. На втором - недостроенная гостиница на Куйбышева. И на третьем - ставший камнем раздора сквер у Драмтеатра. В топ-5 вошли также заброшенная больница у КСК "Уралец" на 8 Марта и пустырь за Макаровским мостом.

"Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации", - пояснил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, подчеркнув, что это самый легитимный механизм обратной связи с горожанами. На каждое обращение будет дан официальный ответ в установленный законом срок.

Напомним, храм Святой Екатерины планировалось возвести в сквере у Театра драмы. Однако, когда территорию начали обносить забором, часть жителей потребовала сохранить зеленую зону на Октябрьской площади, а для строительства найти другое место. Было решено провести опрос жителей Екатеринбурга и прийти к решению, которое устроило бы обе стороны - и тех, кто выступает за храм в центре города, и тех, кто хочет сохранить сквер.

По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем - общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут отдать предпочтение той или иной площадке.