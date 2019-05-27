Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства храма

Администрация Екатеринбурга завершила сбор заявок от жителей города с предложениями мест для строительства Собора во имя святой Великомученицы Екатерины.

За десять дней на официальный портал мэрии поступило 8226 обращений. С учетом повторяющихся вариантов горожане предложили 48 площадок. Среди них - как расположенные в центре (на месте снесенной телебашни, заброшенной больницы у КСК "Уралец", на метеогорке и других), так и в отдаленных районах (на Вторчермете, на Малом Конном полуострове и так далее).

Напомним, храм Святой Екатерины планировалось возвести в сквере у театра драмы. Однако, когда территорию начали обносить забором, часть жителей потребовала сохранить зеленую зону на Октябрьской площади, а для строительства найти другое место.

Было решено провести опрос жителей Екатеринбурга и прийти к решению, которое устроило бы обе стороны - и тех, кто выступает за храм в центре города, и тех, кто хочет сохранить сквер. На данный момент стройку заморозили, ограждение демонтировали и вывезли.

Кстати

ВЦИОМ уже провел опрос горожан: из 3 тысяч респондентов большинство высказалось "за" храм, но с оговорками. Так, 7 процентов поддержали первоначальный проект в сквере у Драмтеатра. Еще 14 процентов считают, что проект нужно "скорректировать с учетом мнения горожан". А больше половины - 58 процентов - ответили: "лучше построить этот храм в другом месте города".