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21.05.2019 11:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Екатеринбурге убрали забор в сквере на месте строительства храма

Текст: Ксения Дубичева
В екатеринбургском сквере у Драмтеатра демонтировали забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины. С его установки десять дней назад в городе начались протесты части населения "за" сохранение зеленой зоны.

- Забор вокруг строительной площадки, к сожалению, превратился в символ раздора. Этот символ необходимо убрать и начать спокойный, доверительный разговор со всеми сторонами. Нам необходимо время для широкого обсуждения будущего благоустройства сквера и, может быть, даже изменения проекта, - обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл к строителям Екатерининского храма. - Мы знаем, что заборы и мосты возводятся из одного материала. Сегодня от нас зависит наведение мостов, восстановление согласия и продолжение конструктивного диалога о ситуации.

Арендатор площадки - Фонд Святой Екатерины - согласился с доводами владыки.

Фото: iStock
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- Главный храм города должен возводиться в обстановке примирения и согласия. Для сохранения стабильности, мира и в целях недопущения гражданского противостояния принято решение демонтировать забор на площадке у театра драмы, - заявил директор фонда Александр Андреев.

Накануне вечером из сквера увезли строительные вагончики. Горожане, которые собрались у театра драмы, аплодисментами проводили грузовики. Сегодня утром под дождем и градом рабочие с "болгарками" и сварочными аппаратами приступили к демонтажу капитального забора, одновременно восстанавливая тротуарную плитку и убирая мусор.

Сейчас забора нет, по аллеям сквера можно гулять, как десять дней назад. На площадке, где неделю собирались протестующие, сильно вытоптан газон.

Напомним, в прошлый понедельник территорию у екатеринбургского Драмтеатра перегородил забор будущей стройки храма Святой Екатерины, который, по планам, должны возвести к 300-летию города. Это вызвало возмущение части горожан, которые требовали сохранить сквер в неприкосновенности. В конце прошлой недели власти объявили о "заморозке" стройки и, чтобы досконально изучить общественное мнение, согласились провести опрос населения. Одновременно администрация Екатеринбурга в электронной приемной мэрии начала принимать предложения об альтернативных местах размещения храма.

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