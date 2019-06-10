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10.06.2019 18:20
Рубрика: Легковые авто

Skoda показала кроссовер со встроенной стиральной машиной

Текст: Евгений Костин

Британское подразделение Skoda представило уникальный концепт на базе серийного кроссовера Karoq, который задумывался как идеальный автомобиль для сопровождения велозаездов. В создании концепта принимали участие 1500 велолюбителей, задачей которых была аккумуляция идей и решений, способных облегчить заезды.

Концептуальный Karoq Velo получил встроенную минимойку высокого давления, которую можно использовать для помывки велосипеда после гонки в дождь и слякоть. Опрошенные велосипедисты пожаловались на то, что им приходится возвращаться домой в мокрой от пота одежде. Их мольбам вняли, и кроссовер оснастили встроенной стиральной машиной. Для того, чтобы спортсмен всегда мог утолить жажду холодным напитком, к услугам - компактный холодильник.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Автомобиль получил багажник с креплением для двух велосипедов, ещё один можно разместить в салоне автомобиля. При этом места хватит на двух взрослых пассажиров.

Концепт укомплектован боксом с инструментами для починки или изменения конфигурации велосипеда, магнитной площадкой для дрона, который взлетает и записывает заезд на видео в автоматическом режиме.

Skoda Karoq Velo построен в единственном экземпляре и серийным не станет. Летом автомобиль будет тестироваться в рамках тренировочных заездов велогонщиков.

Напомним, компактный Skoda Karoq пришёл на смену Yeti. В России продажи кроссовера должны начаться до конца 2019 года, а собирать новинку будут на предприятии компании в Нижнем Новгороде. 

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#Skoda