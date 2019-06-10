В Великобритании обнаружен след от удара гигантского метеорита

Ученые из Оксфордского и Абердинского университетов сумели обнаружить место падения гигантского метеорита, который стал самым крупным в истории современной Великобритании.

Об открытии рассказывается на сайте Оксфордского университета. Объединенная команда геологов после 10 лет поисков установила местонахождение кратера, оставленного метеоритом около 1,2 миллиарда лет назад.

Считается, что это был самый мощный удар небесного тела по территории современной Великобритании. Первые свидетельства были найдены в 2008 году близ местечка Уллапула на северо-западе Шотландии.

Именно тогда было подсчитано, что диаметр метеорита составлял около одного километра. Он должен был оставить огромный кратер, найти который долго не удавалось.

Как следует из нового исследования, кратер обнаружила группа под руководством доктора Кена Амора. След от мощного удара находится в 15-20 км к западу от шотландской части береговой линии. Кратер скрыт под водой и более молодыми скалами в бассейне Минч.

"Материал, вырванный во время удара гигантского метеорита, редко сохраняется на поверхности Земли, потому что он быстро разрушается, - говорит Кен Амор. - Так что это действительно захватывающее открытие. Совершенно случайно метеорит упал в древней рифтовой долине, где свежий осадок скрыл под собой обломки и позволил сохранить их".

Следующим шагом будет детальная геофизическая съемка в бассейне Минч. По словам ученых, в момент падения метеорита местный ландшафт был пустынным. Возможно, он напоминал поверхность Марса в то время, когда она была покрыта водой.

Около 1,2 миллиарда лет назад на поверхности Земли еще не было растений, а большая часть жизни находилась в океанах. А сама современная Шотландия располагалась очень близко к экватору.

По разным оценкам, столкновения объектов порядка одного километра в поперечнике с Землей происходят от одного раза в 100 тысяч лет до одного раза в миллион лет.