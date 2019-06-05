Землю начали готовить к столкновению с астероидом Didymos

Европейская Южная Обсерватория (ESO) при помощи приемника SPHERE, установленного на Очень Большом Телескопе, получила исключительно четкие изображения двойного астероида, пролетевшего мимо Земли 25 мая, и отрепетировала возможное столкновение опасного объекта с нашей планетой.

Как сообщается на сайте ESO, речь идет о двойном астероиде 1999 KW4. Его размер в поперечнике составляет около 1,3 км. Он пролетел мимо Земли 25 мая 2019 года на минимальном расстоянии, которое составило 5,2 миллиона километров. Его скорость превысила 70 тысяч км/ч.

1999 KW4 не представлял угрозы для нашей планеты. Однако именно на нем исследователи отрепетировали реакцию на возможное появление опасного околоземного объекта.

Координатором наблюдений 25 мая стала Международная сеть предупреждения об астероидах IAWN (International Asteroid Warning Network). Орбита объекта была изучена заранее. Поэтому ученые смогли хорошо спрогнозировать полет. Наблюдения должны были показать, готовы ли земляне к отражению возможной астероидной атаки.

"ESO предоставила для наблюдательной кампании свой флагманский инструмент: Очень Большой Телескоп (VLT) с приемником SPHERE, - сообщается в релизе обсерватории. - Это один из очень немногих детекторов в мире, способных получать достаточно четкие изображения, чтобы на них можно было различить оба компонента двойного астероида, расстояние между которыми составляет примерно 2,6 км".

К слову, SPHERE был разработан для наблюдений экзопланет. Его оптика позволяет получать почти такие же четкие изображения, как если бы телескоп находился в космосе. Приемник временно перенастроили - вместо привычной охоты за экзопланетами, SPHERE помог астрономам получить характеристики двойного астероида.

Ученые отмечают, что 1999 KW4 очень похож на другой двойной астероид - Дидимос (Didymos). Столкновение с ним может угрожать Земле в будущем. Дидимос и его спутник Дидимун (Didymoon) станут целью эксперимента по защите нашей планеты.

"Космический аппарат NASA DART врежется в Дидимун, чтобы попытаться изменить его орбиту вокруг "старшего брата" и протестировать возможность отклонения астероида, - пояснили в ESO. - После удара космическая миссия "Гера" в 2026 году облетит систему Дидимоса и соберет основную информацию, в том числе о массе Дидимуна, свойствах его поверхности и форме кратера, оставленного столкновением с DART".