Новости

В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя 13:40
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" 13:34
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями 13:33
На Урале вынесли приговор главарю банды налетчиков на салоны связи 13:31
У мыса Ай-Тодор в Крыму спасли туриста из Москвы 13:27
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 13:26
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам 13:25
Под Белгородом шофер почты украл 4,5 миллиона рублей 13:24
МИД РФ: США и страны Персидского залива безответственно относятся к Ирану 13:20
В Приангарье спасли кота, просидевшего на дереве восемь суток 13:20
Патриарх освятит церковь в честь погибшей над Синаем девочки 13:11
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 12:59
Матвиенко: Надо дать иностранным студентам право работать в России 12:55
Запуск танка вручную показали на видео 12:55
Сотовая связь подорожала по всей России 12:50
В аэропорту Шереметьево открыли памятник Пушкину 12:50
Денис Попов утвержден в должности прокурора Москвы 12:49
Операторы каршеринга поддержали идею создания базы нарушителей ПДД 12:46
В Челябинскую область прибыл новый начальник УФСБ 12:45
В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись четыре машины 12:38
Деловой совет США-Куба выразил разочарование по поводу санкций Белого дома 12:36
В зоопарке Липецка родился зеброид 12:32
На Кубани скончался один из четырех раненых при взрыве гранаты 12:26
Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения 12:25
Землю начали готовить к столкновению с астероидом Didymos 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 12:23
Рубрика: Общество

Землю начали готовить к столкновению с астероидом Didymos

Текст: Денис Передельский

Европейская Южная Обсерватория (ESO) при помощи приемника SPHERE, установленного на Очень Большом Телескопе, получила исключительно четкие изображения двойного астероида, пролетевшего мимо Земли 25 мая, и отрепетировала возможное столкновение опасного объекта с нашей планетой.

Как сообщается на сайте ESO, речь идет о двойном астероиде 1999 KW4. Его размер в поперечнике составляет около 1,3 км. Он пролетел мимо Земли 25 мая 2019 года на минимальном расстоянии, которое составило 5,2 миллиона километров. Его скорость превысила 70 тысяч км/ч.

1999 KW4 не представлял угрозы для нашей планеты. Однако именно на нем исследователи отрепетировали реакцию на возможное появление опасного околоземного объекта.

Фото: Instituto de Astrofisica de Canarias
Раскрыта тайна галактики без темной материи

Координатором наблюдений 25 мая стала Международная сеть предупреждения об астероидах IAWN (International Asteroid Warning Network). Орбита объекта была изучена заранее. Поэтому ученые смогли хорошо спрогнозировать полет. Наблюдения должны были показать, готовы ли земляне к отражению возможной астероидной атаки.

"ESO предоставила для наблюдательной кампании свой флагманский инструмент: Очень Большой Телескоп (VLT) с приемником SPHERE, - сообщается в релизе обсерватории. - Это один из очень немногих детекторов в мире, способных получать достаточно четкие изображения, чтобы на них можно было различить оба компонента двойного астероида, расстояние между которыми составляет примерно 2,6 км".

К слову, SPHERE был разработан для наблюдений экзопланет. Его оптика позволяет получать почти такие же четкие изображения, как если бы телескоп находился в космосе. Приемник временно перенастроили - вместо привычной охоты за экзопланетами, SPHERE помог астрономам получить характеристики двойного астероида.

Ученые отмечают, что 1999 KW4 очень похож на другой двойной астероид - Дидимос (Didymos). Столкновение с ним может угрожать Земле в будущем. Дидимос и его спутник Дидимун (Didymoon) станут целью эксперимента по защите нашей планеты.

"Космический аппарат NASA DART врежется в Дидимун, чтобы попытаться изменить его орбиту вокруг "старшего брата" и протестировать возможность отклонения астероида, - пояснили в ESO. - После удара космическая миссия "Гера" в 2026 году облетит систему Дидимоса и соберет основную информацию, в том числе о массе Дидимуна, свойствах его поверхности и форме кратера, оставленного столкновением с DART".

Китай впервые запустит ракету в космос с морской платформы
Россия объявила набор космонавтов для полета на Луну
Общество Наука Общество Космос РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России
Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления