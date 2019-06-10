Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881; N 49, ст. 7020, 7040, 7061; 2012, N 31, ст. 4319, 4320; N 53, ст. 7592; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4082, 4084; N 52, ст. 6985; 2014, N 23, ст. 2930; 2018, N 18, ст. 2580; 2019, N 18, ст. 2212) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) пункт 2 после слова "документ" дополнить словами "в электронном виде, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, также на бумажном носителе";

б) пункт 3 после слов "на получение" дополнить словами "или переоформление аттестата";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) область аккредитации - деятельность по проведению технического осмотра определенной категории транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта, в отношении которых оператор технического осмотра вправе осуществлять технический осмотр в пунктах технического осмотра или с использованием передвижных диагностических линий;";

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) срок действия диагностической карты - период со дня оформления диагностической карты в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, до дня, не позднее которого владелец транспортного средства обязан обеспечить его представление для проведения очередного технического осмотра;";

д) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) пункт технического осмотра - находящаяся по одному адресу производственно-техническая база оператора технического осмотра;";

е) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) технический эксперт - лицо, осуществляющее техническое диагностирование и отвечающее установленным квалификационным требованиям к техническим экспертам;";

ж) в пункте 14 слова "безопасности транспортных средств;" заменить словами "безопасности транспортных средств. Транспортные средства, указанные в подпункте 3 пункта 3 технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, подлежат подтверждению соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств, которые действовали на момент их выпуска в обращение (в год выпуска);";

з) пункт 15 признать утратившим силу;

и) дополнить пунктами 18 - 23 следующего содержания:

"18) диагностическая линия - совокупность средств технического диагностирования и оборудования, включая средства фотофиксации, а также программного обеспечения, необходимого для проведения технического осмотра и передачи сведений, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона;

19) передвижная диагностическая линия - диагностическая линия, обеспечивающая выполнение в полном объеме процедуры технического осмотра вне пункта технического осмотра;

20) производственно-техническая база оператора технического осмотра (далее также - производственно-техническая база) - совокупность принадлежащих оператору технического осмотра и предназначенных для проведения технического осмотра зданий, помещений или сооружений и не менее одной диагностической линии;

21) подтверждение соответствия требованиям аккредитации - осуществляемое в рамках процедуры аккредитации в сфере технического осмотра подтверждение профессиональным объединением страховщиков, созданным в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - профессиональное объединение страховщиков), соответствия оператора технического осмотра требованиям аккредитации с периодичностью, установленной настоящим Федеральным законом;

22) пропускная способность - максимальное (предельное) количество транспортных средств определенных категорий, в отношении которых в определенном пункте технического осмотра или с использованием определенной передвижной диагностической линии может быть проведен технический осмотр за единицу времени, с учетом области аккредитации, характеристик производственно-технической базы оператора технического осмотра, его режима работы, количества работающих одновременно технических экспертов;

23) средства фотофиксации - технические средства, обеспечивающие фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования.";

2) статью 2 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Порядок организации и проведения технического осмотра автобусов устанавливается Правительством Российской Федерации.";

3) в части 2 статьи 4:

а) в пункте 6 слова "за выдачу диагностической карты, содержащей заключение о возможности эксплуатации транспортного средства" заменить словами "за оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении";

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) обеспечение достоверности и актуальности сведений, содержащихся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра.";

4) в статье 5:

а) в части 1 слова ", созданным в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" исключить;

б) в части 6 слово "После" заменить словами "По результатам", слова "выдается диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств" заменить словами "в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра оформляется диагностическая карта";

5) в статье 8:

а) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) утверждение требований к производственно-технической базе, перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации, требований к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование, к порядку и срокам его хранения в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, требований к точности определения координат, указанных в пункте 7 части 3 статьи 12 и пункте 4 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также методики расчета значения пропускной способности пункта технического осмотра;";

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) осуществление государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.";

6) в статье 9:

а) пункт 1 после слова "осмотра" дополнить словами "и осуществление мониторинга за исполнением законодательства Российской Федерации в области технического осмотра";

б) пункт 4 дополнить словами "на бумажном носителе";

7) статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Полномочия профессионального объединения страховщиков в сфере технического осмотра

К полномочиям профессионального объединения страховщиков в сфере технического осмотра относятся:

1) рассмотрение заявлений о предоставлении аттестатов аккредитации, заявлений о переоформлении аттестатов аккредитации;

2) принятие решений о предоставлении аттестатов аккредитации, об отказе в предоставлении аттестатов аккредитации, о переоформлении аттестатов аккредитации (в том числе в связи с расширением или сокращением области аккредитации), об отказе в переоформлении аттестатов аккредитации;

3) оценка соответствия заявителя установленным частью 2 статьи 11 настоящего Федерального закона требованиям аккредитации;

4) вынесение операторам технического осмотра предписаний об устранении выявленных нарушений, приостановление действия аттестатов аккредитации и возобновление их действия;

5) аннулирование аттестатов аккредитации;

6) осуществление контроля за деятельностью операторов технического осмотра;

7) ведение реестра операторов технического осмотра, предоставление сведений из него;

8) формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего сведения из реестра операторов технического осмотра.";

8) в статье 11:

а) в части 2:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) наличие на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, производственно-технической базы, соответствующей требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (далее - федеральный орган исполнительной власти в области транспорта);";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) наличие в штате не менее одного технического эксперта на каждой диагностической линии, на которой он осуществляет техническое диагностирование по основному месту работы, либо наличие у физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, имеющего одну диагностическую линию, квалификации технического эксперта;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) наличие технических возможностей для передачи по окончании проведения технического осмотра в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра сведений, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона;";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Аттестат аккредитации выдается на основании представленных заявителем заявления о предоставлении аттестата аккредитации и прилагаемых к нему документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям аккредитации. Исчерпывающий перечень таких документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на установление правил аккредитации операторов технического осмотра.";

в) дополнить частями 31 - 34 следующего содержания:

"31. Область аккредитации в аттестате аккредитации определяется для каждого пункта технического осмотра и каждой передвижной диагностической линии, принадлежащих оператору технического осмотра, отдельно.

32. Особенности аккредитации операторов технического осмотра, намеревающихся проводить технический осмотр транспортных средств городского наземного электрического транспорта, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на установление правил аккредитации операторов технического осмотра.

33. В случае реорганизации юридического лица - оператора технического осмотра (за исключением случаев преобразования, слияния, присоединения), а также в случае изменения сведений о местоположении пункта технического осмотра (за исключением случаев переименования географического объекта, переименования улицы, площади или иной территории, изменения нумерации дома) аттестат аккредитации подлежит переоформлению на основании заявления о переоформлении аттестата аккредитации и прилагаемых к нему документов, подтверждающих соответствие требованиям аккредитации и (или) изменение таких сведений.

34. В случае реорганизации юридического лица - оператора технического осмотра в форме преобразования, слияния, присоединения, изменения адреса пункта технического осмотра при переименовании географического объекта, переименовании улицы, площади или иной территории, изменении нумерации дома соответствующие сведения направляются оператором технического осмотра в профессиональное объединение страховщиков для внесения в реестр операторов технического осмотра.";

г) в части 4:

абзац первый после слов "в предоставлении" дополнить словами "или переоформлении";

в пункте 1 слова "о предоставлении аттестата аккредитации" исключить;

в пункте 2 слова "установленное при проведении документарной проверки" исключить;

д) часть 5 дополнить пунктами 4 - 7 следующего содержания:

"4) реорганизация юридического лица - оператора технического осмотра при отсутствии заявления его правопреемника о переоформлении аттестата аккредитации (за исключением случаев реорганизации юридического лица - оператора технического осмотра в форме преобразования, слияния или присоединения);

5) реорганизация юридического лица - оператора технического осмотра в форме преобразования, слияния или присоединения при отсутствии заявления реорганизованного юридического лица - оператора технического осмотра о внесении сведений в реестр операторов технического осмотра о реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;

6) неполучение оператором технического осмотра подтверждения соответствия требованиям аккредитации оператора технического осмотра;

7) несообщение в профессиональное объединение страховщиков сведений об операторе технического осмотра, необходимых для ведения реестра операторов технического осмотра, в случае их изменения.";

е) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Аттестат аккредитации считается аннулированным со дня, следующего за днем принятия профессиональным объединением страховщиков решения об аннулировании аттестата аккредитации.";

ж) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Операторы технического осмотра проходят процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на установление правил аккредитации операторов технического осмотра, в следующие сроки:

1) до истечения одного года со дня аккредитации, но не ранее шести месяцев со дня аккредитации;

2) не реже чем один раз в два года начиная со дня прохождения предыдущей процедуры подтверждения соответствия требованиям аккредитации оператора технического осмотра.";

з) в части 8 слова ", указанным в части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона," исключить;

9) дополнить статьей 111 следующего содержания:

"Статья 111. Пропускная способность пункта технического осмотра

1. Оператор технического осмотра осуществляет расчет значения пропускной способности каждого пункта технического осмотра и каждой передвижной диагностической линии (при наличии) в соответствии с методикой расчета значения пропускной способности и представляет указанные сведения в профессиональное объединение страховщиков вместе с заявлением о предоставлении аттестата аккредитации, заявлением о подтверждении соответствия оператора технического осмотра требованиям аккредитации, заявлением о переоформлении аттестата аккредитации.

2. Оператор технического осмотра вправе подать в профессиональное объединение страховщиков заявление об изменении значения пропускной способности.

3. Профессиональное объединение страховщиков осуществляет проверку расчета значения пропускной способности каждого пункта технического осмотра и каждой передвижной диагностической линии (при наличии) и вносит данное значение в реестр операторов технического осмотра либо отказывает во внесении данного значения в указанный реестр с обоснованием причин отказа в срок не позднее даты выдачи аттестата аккредитации оператора технического осмотра либо не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявления оператора технического осмотра об изменении значения пропускной способности.

4. Методика расчета значения пропускной способности и типовой перечень технологических операций по проведению технического диагностирования различных категорий транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение требований к производственно-технической базе.

5. Количество проведенных в пункте технического осмотра технических осмотров не может превышать значение пропускной способности, включенное в реестр операторов технического осмотра в соответствии с частью 3 настоящей статьи, более чем на пять процентов.";

10) в статье 12:

а) в части 2:

пункт 3 дополнить словами ", адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

пункты 5 - 8 изложить в следующей редакции:

"5) номер аккредитованного лица в реестре операторов технического осмотра, даты принятия решений о предоставлении аттестата аккредитации, о переоформлении аттестата аккредитации, о приостановлении действия аттестата аккредитации, о возобновлении действия аттестата аккредитации, об аннулировании аттестата аккредитации, информация о нарушениях требований аккредитации;

6) адреса всех пунктов технического осмотра, пропускная способность и область аккредитации каждого из них, сведения о наличии передвижных диагностических линий, пропускная способность и область аккредитации каждой из них;

7) фамилии, имена и в случае, если имеются, отчества технических экспертов, категории транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта, в отношении которых эти технические эксперты проводят техническое диагностирование, а также адреса пунктов технического осмотра, в которых они осуществляют техническое диагностирование по основному месту работы, или сведения о том, что данный технический эксперт работает на передвижной диагностической линии;

8) сведения о проведенных технических осмотрах в соответствии с частью 3 настоящей статьи.";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Информация, предусмотренная пунктами 1-7 части 2 настоящей статьи, передается профессиональным объединением страховщиков в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра из реестра операторов технического осмотра.";

в) в части 3:

в пункте 1 слово "кузова)" заменить словами "кузова, номер шасси (рамы)";

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 3 дополнить словами ", или место проведения технического осмотра с использованием передвижной диагностической линии";

пункт 5 признать утратившим силу;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество технического эксперта, осуществившего техническое диагностирование;";

дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7) фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование (с указанием координат места нахождения транспортного средства), в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии, дата и время начала и окончания проведения технического диагностирования;

8) сведения об отказе в проведении технического осмотра транспортного средства в случае, установленном пунктом 2 части 3 статьи 17 настоящего Федерального закона.";

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Сведения, указанные в пунктах 1, 3, 6, 7 части 3 настоящей статьи, передаются оператором технического осмотра в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра после окончания проведения технического диагностирования при оформлении диагностической карты. Сведения, указанные в пункте 8 части 3 настоящей статьи, передаются оператором технического осмотра в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра непосредственно после выявления несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средство.";

д) дополнить частями 41 - 46 следующего содержания:

"41. Диагностическая карта оформляется и хранится в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона.

42. В случае возникновения технической неполадки, вследствие которой передача сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра невозможна (в том числе в случае прекращения подачи в пункт технического осмотра электрической энергии или отсутствия связи с информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет") в течение менее четырех часов, сведения в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра могут быть переданы в течение 24 часов с момента возникновения такой технической неполадки. Наличие технической неполадки, вследствие которой передача сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра невозможна, оформляется актом (включающим в том числе указание на время возникновения и устранения такой технической неполадки), который подписывается техническим экспертом.

43. В случае, если техническое диагностирование проведено в полном объеме, а диагностическая карта не может быть оформлена в связи с возникновением технической неполадки, вследствие которой передача сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра невозможна, диагностическая карта по результатам такого технического диагностирования может быть оформлена в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра в течение 24 часов с момента возникновения такой технической неполадки. При этом количество диагностических карт, сведения о которых передаются в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, не может превышать число диагностических линий, сведения о которых включены в реестр операторов технического осмотра.

44. При наличии технической неполадки, вследствие которой передача сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра невозможна в течение более четырех часов, технический осмотр не проводится до момента устранения такой технической неполадки.

45. Операторы технического осмотра несут ответственность за непредставление сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

46. Сведения, содержащиеся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Перечень таких сведений и порядок их размещения устанавливаются правилами ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра.";

е) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Правила ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (в том числе порядок и сроки передачи сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра), порядок ее взаимодействия с автоматизированной информационной системой обязательного страхования, созданной в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", и порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств операторами технического осмотра, операторов технического осмотра и профессионального объединения страховщиков при использовании единой автоматизированной информационной системы, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

ж) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Правила ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра должны предусматривать невозможность оформления диагностической карты в случае превышения значения пропускной способности соответствующего пункта технического осмотра, включенного в реестр операторов технического осмотра в соответствии с частью 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, более чем на пять процентов.";

11) статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Ведение реестра операторов технического осмотра

1. Профессиональное объединение страховщиков ведет реестр операторов технического осмотра, в котором содержатся следующие сведения:

1) полное и в случае, если имеется, сокращенное наименования оператора технического осмотра - юридического лица, место его нахождения, основной государственный регистрационный номер, номер контактного телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество оператора технического осмотра - индивидуального предпринимателя, место его жительства (указывается адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, номер контактного телефона, адрес электронной почты индивидуального предпринимателя, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) номер аккредитованного лица в реестре операторов технического осмотра, даты принятия решений о предоставлении аттестата аккредитации, о переоформлении аттестата аккредитации, о приостановлении действия аттестата аккредитации, о возобновлении действия аттестата аккредитации, об аннулировании аттестата аккредитации, информация о нарушениях требований аккредитации;

4) адрес каждого пункта технического осмотра, включая сведения о его координатах, его пропускная способность и область аккредитации, сведения о наличии передвижных диагностических линий, об их пропускной способности и области аккредитации;

5) фамилии, имена и в случае, если имеются, отчества технических экспертов, категории транспортных средств или видов городского наземного электрического транспорта, в отношении которых технические эксперты проводят техническое диагностирование, а также адреса пунктов технического осмотра, в которых они осуществляют техническое диагностирование по основному месту работы, или сведения о том, что данный технический эксперт работает на передвижной диагностической линии;

6) дата внесения в этот реестр сведений об операторе технического осмотра, а также даты изменения этих сведений;

7) идентификационный номер налогоплательщика - оператора технического осмотра;

8) заявление о предоставлении аттестата аккредитации, заявление о переоформлении аттестата аккредитации, заявление о проведении процедуры подтверждения соответствия требованиям аккредитации, а также иные документы в соответствии с правилами аккредитации операторов технического осмотра;

9) копии решений об аккредитации;

10) иные необходимые для ведения этого реестра сведения.

2. Сведения, содержащиеся в реестре операторов технического осмотра, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

3. Профессиональное объединение страховщиков формирует открытый и общедоступный информационный ресурс, содержащий сведения из реестра операторов технического осмотра.

4. Порядок ведения реестра операторов технического осмотра, формирования и размещения информационного ресурса, указанного в части 3 настоящей статьи, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

12) в статье 14:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) обеспечить оформление диагностической карты в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра по результатам проведения технического диагностирования;";

б) пункт 4 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) в случае изменения сведений об операторе технического осмотра, необходимых для ведения реестра операторов технического осмотра, направить не позднее трех рабочих дней со дня такого изменения указанные сведения в профессиональное объединение страховщиков.";

13) часть 3 статьи 16 после слов "технического осмотра" дополнить словом "ежегодно";

14) в статье 17:

а) в части 2:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) документ, удостоверяющий личность;";

пункт 2 дополнить словами "либо иной документ, идентифицирующий транспортное средство (для городского наземного электрического транспорта)";

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) отказа от оплаты услуг по проведению технического осмотра.";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Информация об отказе в оказании услуг по проведению технического осмотра по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 3 настоящей статьи, вносится оператором технического осмотра в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.";

г) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Техническое диагностирование осуществляется техническими экспертами, которые уполномочены оператором технического осмотра на проведение такого диагностирования в соответствующем пункте технического осмотра или на соответствующей передвижной диагностической линии и сведения о которых внесены в реестр операторов технического осмотра.";

д) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Особенности проведения технического осмотра вне пунктов технического осмотра с использованием передвижных диагностических линий устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

15) в статье 18:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Повторный технический осмотр";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Повторный технический осмотр в случае его проведения у того же оператора технического осмотра в срок не позднее чем двадцать календарных дней со дня проведения предыдущего технического осмотра заключается в проведении технического диагностирования только в отношении тех показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.";

в) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. В случае, если транспортное средство представлено для проведения технического осмотра позднее двадцати календарных дней со дня проведения предыдущего технического осмотра, такой технический осмотр проводится в полном объеме.";

16) в статье 19:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Диагностическая карта содержит заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Диагностическая карта, содержащая заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении), должна содержать информацию о сроке ее действия, а диагностическая карта, содержащая заключение о несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (не подтверждающая допуска транспортного средства к участию в дорожном движении), - перечень выявленных неисправностей, свидетельствующих о нарушении обязательных требований безопасности транспортных средств.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Диагностическая карта подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства.";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Диагностическая карта оформляется в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра по результатам проведения технического осмотра.";

г) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Диагностическая карта хранится в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра не менее пяти лет.";

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. По запросу лица, представившего транспортное средство для проведения технического осмотра, оператором технического осмотра выдается диагностическая карта на бумажном носителе, которая заверяется подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование, и печатью оператора технического осмотра. Плата за предоставление такой диагностической карты не взимается. В случае противоречия сведений диагностической карты, содержащихся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, и сведений диагностической карты на бумажном носителе приоритет имеют сведения, содержащиеся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра.";

е) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В случае утраты или порчи указанной в части 4 настоящей статьи диагностической карты по заявлению владельца транспортного средства или его представителя любым оператором технического осмотра выдается дубликат диагностической карты на бумажном носителе, за выдачу которого взимается плата в размере одной десятой предельного размера платы за проведение технического осмотра.";

ж) в части 5 слова ", содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств," исключить;

з) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. В случае несоответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств в диагностической карте указывается дата, соответствующая последнему дню срока проведения повторного технического осмотра (не позднее чем двадцать календарных дней со дня проведения предыдущего технического осмотра).";

и) части 7 - 9 признать утратившими силу;

к) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, аннулируется органом государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

17) наименование главы 4 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Оценка соответствия требованиям аккредитации, государственный контроль (надзор) за организацией и проведением технического осмотра и надзор за деятельностью профессионального объединения страховщиков";

18) статью 22 изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Оценка соответствия заявителя и оператора технического осмотра требованиям аккредитации, контроль за деятельностью операторов технического осмотра

1. Профессиональное объединение страховщиков принимает решение об аккредитации или об отказе в аккредитации на основании оценки соответствия заявителя или оператора технического осмотра требованиям аккредитации в соответствии с правилами аккредитации операторов технического осмотра.

2. Оценка соответствия заявителя требованиям аккредитации проводится при обращении заявителя в профессиональное объединение страховщиков с заявлением о предоставлении аттестата аккредитации.

3. Оценка соответствия оператора технического осмотра требованиям аккредитации проводится при периодическом подтверждении соответствия требованиям аккредитации оператора технического осмотра, при его обращении в профессиональное объединение страховщиков с заявлением о переоформлении аттестата аккредитации, а также при осуществлении профессиональным объединением страховщиков контроля за деятельностью операторов технического осмотра.

4. Оценка соответствия заявителя требованиям аккредитации проводится в форме документарной проверки и в форме выездной проверки, проводимой по местам нахождения пунктов технического осмотра, в порядке, установленном правилами аккредитации операторов технического осмотра.

5. Оценка соответствия оператора технического осмотра требованиям аккредитации при периодическом подтверждении соответствия оператора технического осмотра требованиям аккредитации проводится только в форме выездной проверки, проводимой по местам нахождения пунктов технического осмотра.

6. Основанием для проведения выездной проверки заявителя является представление в профессиональное объединение страховщиков заявления о предоставлении аттестата аккредитации. Такая проверка проводится в целях установления соответствия заявителя требованиям аккредитации по результатам документарной проверки.

7. Основанием для проведения выездной проверки оператора технического осмотра является представление в профессиональное объединение страховщиков заявления о проведении процедуры подтверждения соответствия требованиям аккредитации оператора технического осмотра, подаваемого им в профессиональное объединение страховщиков не позднее чем за двадцать рабочих дней до наступления срока прохождения процедуры подтверждения соответствия требованиям аккредитации оператора технического осмотра.

8. Основанием для проведения выездной проверки и (или) документарной проверки оператора технического осмотра является представление в профессиональное объединение страховщиков заявления о переоформлении аттестата аккредитации или получение информации о нарушении оператором технического осмотра требований аккредитации.

9. Порядок осуществления контроля за деятельностью операторов технического осмотра устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи.

10. Контроль за деятельностью операторов технического осмотра осуществляется профессиональным объединением страховщиков посредством организации и проведения документарных проверок и (или) выездных проверок, а также постоянного наблюдения за соблюдением операторами технического осмотра:

1) требований аккредитации, установленных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами;

2) установленных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами требований к представлению операторами технического осмотра информации в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, реестр операторов технического осмотра и иные информационные ресурсы, оператором которых является профессиональное объединение страховщиков;

3) требования, установленного частью 5 статьи 111 настоящего Федерального закона;

4) установленных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами требований к техническим экспертам.

11. Постоянное наблюдение за соблюдением операторами технического осмотра требований, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, осуществляется профессиональным объединением страховщиков посредством анализа информации, содержащейся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, реестре операторов технического осмотра и иных информационных ресурсах, оператором которых является профессиональное объединение страховщиков. Порядок постоянного наблюдения за соблюдением операторами технического осмотра требований, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, устанавливается профессиональным объединением страховщиков по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

12. В случае выявления в ходе постоянного наблюдения за соблюдением операторами технического осмотра требований, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, нарушения требований, указанных в пунктах 2 и 3 части 10 настоящей статьи, профессиональное объединение страховщиков направляет информацию о выявленных нарушениях в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра.

13. При наличии информации о нарушении оператором технического осмотра требований аккредитации, полученной в ходе постоянного наблюдения за соблюдением операторами технического осмотра требований, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, либо от органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц, а также из средств массовой информации, профессиональное объединение страховщиков проводит документарную проверку и (или) выездную проверку оператора технического осмотра.

14. Решение о проведении выездной проверки заявителя или оператора технического осмотра в рамках оценки соответствия заявителя требованиям аккредитации или в рамках контроля за деятельностью операторов технического осмотра оформляется приказом руководителя профессионального объединения страховщиков.

15. В случае поступления в орган государственной власти субъекта Российской Федерации или профессиональное объединение страховщиков информации о совершении оператором технического осмотра деяний, связанных с непредставлением сведений, необходимых для ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра, оформлением диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого технический осмотр не проводился или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, и (или) передачей в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра сведений о проведении технического осмотра транспортного средства, в отношении которого технический осмотр не проводился, такая информация направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра.

16. Сроки проведения документарной проверки и выездной проверки оператора технического осмотра в рамках контроля за деятельностью операторов технического осмотра не могут превышать десять рабочих дней.

17. В случае выявления при проведении выездной проверки оператора технического осмотра в рамках контроля за деятельностью операторов технического осмотра нарушений требований аккредитации профессиональное объединение страховщиков выносит оператору технического осмотра предписание об устранении таких нарушений и принимает в отношении этого оператора технического осмотра решение о приостановлении действия аттестата аккредитации до исполнения предписания об устранении выявленных нарушений либо в случае, предусмотренном пунктом 2 части 5 статьи 11 настоящего Федерального закона, принимает решение об аннулировании аттестата аккредитации этого оператора технического осмотра.

18. Сведения о проверках операторов технического осмотра, выявленных в результате таких проверок нарушениях, вынесенных профессиональным объединением страховщиков предписаниях об устранении этих нарушений размещаются в реестре операторов технического осмотра в отношении каждого оператора технического осмотра.";

19) дополнить статьей 221 следующего содержания:

"Статья 221. Государственный контроль (надзор) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств

1. Предметом государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра является оценка соблюдения операторами технического осмотра требований установленных Правительством Российской Федерации правил проведения технического осмотра.

2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) за проведением технического осмотра, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

3. Государственный контроль (надзор) за организацией и проведением технического осмотра осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - орган государственного контроля (надзора).

4. Плановые проверки операторов технического осмотра не проводятся.

5. Основаниями для проведения внеплановой проверки оператора технического осмотра являются:

1) основания, указанные в пунктах 1, 21 и 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора) по результатам выявления при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного движения (в том числе в ходе плановых (рейдовых) осмотров транспортных средств) информации, свидетельствующей о нарушении оператором технического осмотра правил проведения технического осмотра, в том числе о фактах оформления диагностической карты без проведения технического осмотра или с проведением его не в полном объеме;

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора) по результатам рассмотрения, в том числе предварительной проверки, информации, полученной от государственных органов, органов местного самоуправления, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о нарушении оператором технического осмотра правил проведения технического осмотра;

4) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора) о выявлении в ходе его присутствия при проведении технического осмотра автобусов нарушений, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего Федерального закона.

6. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 части 5 настоящей статьи, проводится с извещением органов прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

7. Предварительное уведомление оператора технического осмотра о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 части 5 настоящей статьи, не допускается.

8. При осуществлении государственного надзора за организацией и проведением технического осмотра орган государственного контроля (надзора) проводит контрольные закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

9. Положение о государственном контроле (надзоре) за организацией и проведением технического осмотра утверждается Правительством Российской Федерации.

10. В случае выявления по результатам внеплановой проверки нарушения оператором технического осмотра требований аккредитации орган государственного контроля (надзора) направляет материалы проверки в профессиональное объединение страховщиков, а если такое нарушение допущено оператором технического осмотра в связи с действиями (бездействием) профессионального объединения страховщиков, орган государственного контроля (надзора) сообщает об этом в Центральный банк Российской Федерации.";

20) статью 23 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Надзор за деятельностью профессионального объединения страховщиков

Надзор за деятельностью профессионального объединения страховщиков осуществляется Центральным банком Российской Федерации в установленном им порядке.";

21) в статье 32:

а) в части 6 слова ", указанное в части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона," исключить;

б) в части 8 в первом предложении слова ", указанному в части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона," исключить;

в) в части 10 слова ", указанному в части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона," исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3881; N 49, ст. 7040; 2012, N 31, ст. 4319, 4320; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008; 2019, N 18, ст. 2212) следующие изменения:

1) в статье 14:

а) подпункт "и" пункта 1 дополнить словами ", либо на момент наступления страхового случая, произошедшего вследствие неисправности транспортного средства, истек срок действия диагностической карты";

б) в пункте 2 слова "выдавшему диагностическую карту" заменить словами "оформившему диагностическую карту";

2) в подпункте "е" пункта 3 статьи 15 слова "диагностическая карта, содержащая" заменить словами "информация о диагностической карте, содержащей".

Статья 3

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4160, 4193; 2011, N 7, ст. 905; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, 4362; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 27, ст. 4160, 4164, 4194, 4210; 2017, N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673; N 31, ст. 4742; N 49, ст. 7304; 2018, N 1, ст. 26, 27; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; 2019, N 12, ст. 1231) дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43) государственный контроль (надзор) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.".

Статья 4

Пункт 19 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3880, 3881; N 49, ст. 7020, 7067; 2013, N 14, ст. 1645; N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 559, 566; 2015, N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4374; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 22, ст. 3071; N 31, ст. 4821; N 50, ст. 7562; 2018, N 31, ст. 4857; N 32, ст. 5076) после слов "в области обеспечения безопасности дорожного движения" дополнить словами ", за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств", дополнить словами "; участвовать в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, в техническом осмотре автобусов".

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

2. Операторы технического осмотра, аккредитованные на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны выполнить требования аккредитации, установленные Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, представить документы, подтверждающие выполнение этих требований, в профессиональное объединение страховщиков, созданное в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", и пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации в течение одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Диагностические карты, подтверждающие допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, выданные владельцам транспортных средств или их представителям до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются действующими до истечения срока их действия.

4. Диагностические карты, составленные в форме электронного документа и направленные в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, созданную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, хранятся в ней до истечения срока их действия.

5. Один из экземпляров диагностической карты, составленной в письменной форме до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, хранится у оператора технического осмотра не менее трех лет с даты формирования диагностической карты.

Президент Российской Федерации В. Путин