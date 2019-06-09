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Рубрика: Легковые авто

Осмотр тех

"Российская газета" публикует поправки в закон о техническом осмотре
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 124 (7882)
Через год купить диагностическую карту без визита на пункт техосмотра будет крайне затруднительно. Именно через год вступят в силу поправки в закон о техосмотре, которые публикует "Российская газета".
Через год фотография техосмотра автомобиля станет необходимым подтверждением его официального прохождения. Фото: Reuters Через год фотография техосмотра автомобиля станет необходимым подтверждением его официального прохождения. Фото: Reuters
Через год фотография техосмотра автомобиля станет необходимым подтверждением его официального прохождения. Фото: Reuters

И именно это было целью внесения поправок в закон - заставить автовладельцев проходить техосмотр. Ведь ни для кого не секрет, что эта процедура давно превратилась в своеобразный дополнительный налог. Диагностические карты попросту покупают у тех же страховых агентов. Эдакий бонус к стоимости полиса ОСАГО. Но когда случается авария из-за неисправности автомобиля, то выясняется, что техосмотр был купленный. Причем в ситуации с легковым транспортом не все так трагично. Автомобилисты в большинстве своем следят за техническим состоянием собственных машин. Главные проблемы в техосмотре автобусов, которые перевозят большое количество людей. Поэтому в результате аварии резко увеличивается количество пострадавших.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Но требования закона о техосмотре распространяются на всех.

Поэтому приезжать на техосмотр также придется всем. А чтобы обеспечить явку, эксперт-техник будет фотографировать автомобиль. И эти фотографии будут прикладываться к диагностической карте, которая будет оформляться непосредственно в единой автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИС ТО онлайн. Причем техник заверит данные своей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Изначально речь шла о том, чтобы в систему выкладывать видео всего процесса техосмотра. Но это требует огромных ресурсов и сильно удорожает процедуру. Поэтому ограничились фотографией. Но с указанием спутниковых координат места съемки, даты и времени начала, а также окончания техосмотра. С такой информацией фальсифицировать визит на пункт техосмотра становится практически невозможно. Хотя наши кулибины чего только не придумают.

Фотография должна содержать указание спутниковых координат места съемки, даты и времени начала, а также окончания техосмотра

Понятно, что фотография и координаты места, где она сделана, еще не показатель того, что автомобиль прошел техосмотр. Но уж по крайней мере его визит на пункт ТО обеспечен.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Второй удар по продажным диагностическим картам наносит следующее положение поправок в закон. Для каждого пункта техосмотра будет рассчитана его пропускная способность, которая будет указываться при аккредитации оператора ТО, а также она будет указана в реестре таких операторов. Правда, реестр необходимо создать. В соответствии с поправками в закон, его создание ложится на Российский союз автостраховщиков.

Если установлено, что пропускная способность пункта техосмотра составляет 10 автомобилей в сутки, то ЕАИСТО автоматически не даст внести в нее данные одиннадцатого автомобиля. Сейчас же некоторые пункты оформляют сотни диагностических карт. Получается, что они осматривают по одному автомобилю в три минуты, хотя на осмотр легкового автомобиля отводится 45 минут. Понятно, что никто в такой ситуации машины не осматривает.

Методику расчета пропускной способности пункта ТО должен разработать уполномоченный орган исполнительной власти, который утверждает требования к технической базе оператора. Пока не совсем понятно, кто это будет.

Если пропускная способность пункта ТО - 10 автомобилей, то одиннадцатый автомобиль не сможет пройти техосмотр

Зато понятно, что реестр операторов техосмотра вести будет по-прежнему Российский союз автостраховщиков. Он же продолжит аккредитовывать операторов. При этом контролировать работу пунктов техосмотра сможет и полиция. Для этого вносятся соответствующие поправки в Закон "О полиции". Отдельно надо сказать о техосмотре автобусов. В их проведении Госавтоинспекция будет принимать непосредственное участие. Каким образом - пока неизвестно. Этот порядок должно разработать правительство. Но уже точно владельцам автобусов не получится пройти техосмотр дистанционно. Напомним, что в феврале этого года в Калужской области перевернулся автобус, который перевозил детей. Тогда погибли три ребенка и четверо взрослых. Автобус, напомним, якобы прошел техосмотр в Норильске Красноярского края. Но вот проблема: из Норильска до Калужской области нет дорожного сообщения.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Для того чтобы избежать подобных дорожных жертв, все прописанные в поправках к закону о техосмотре меры хороши. Но как это будет работать, станет известно только через год. До этого необходимо принять еще огромное количество подзаконных актов. А главное, обеспечить пунктами техосмотра все регионы. Ведь пока большинство автовладельцев техосмотр покупали даже через интернет, реальные пункты диагностики приходили в упадок и закрывались. Сейчас даже сложно сказать, сколько из прописанных на бумаге пунктов техосмотра имеют соответствующее оборудование, а главное, соответствующий персонал, то есть экспертов-техников.

Кстати

Напомним, что не столь давно несколько законопроектов было внесено в Госдуму, в которых предлагалось и вовсе отменить техосмотр для личного легкового транспорта. И эту идею активно поддерживали автоэксперты.

#авто #техосмотр #закон