Через год купить диагностическую карту без визита на пункт техосмотра будет крайне затруднительно. Именно через год вступят в силу поправки в закон о техосмотре, которые публикует "Российская газета".

И именно это было целью внесения поправок в закон - заставить автовладельцев проходить техосмотр. Ведь ни для кого не секрет, что эта процедура давно превратилась в своеобразный дополнительный налог. Диагностические карты попросту покупают у тех же страховых агентов. Эдакий бонус к стоимости полиса ОСАГО. Но когда случается авария из-за неисправности автомобиля, то выясняется, что техосмотр был купленный. Причем в ситуации с легковым транспортом не все так трагично. Автомобилисты в большинстве своем следят за техническим состоянием собственных машин. Главные проблемы в техосмотре автобусов, которые перевозят большое количество людей. Поэтому в результате аварии резко увеличивается количество пострадавших.

Но требования закона о техосмотре распространяются на всех.

Поэтому приезжать на техосмотр также придется всем. А чтобы обеспечить явку, эксперт-техник будет фотографировать автомобиль. И эти фотографии будут прикладываться к диагностической карте, которая будет оформляться непосредственно в единой автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИС ТО онлайн. Причем техник заверит данные своей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Изначально речь шла о том, чтобы в систему выкладывать видео всего процесса техосмотра. Но это требует огромных ресурсов и сильно удорожает процедуру. Поэтому ограничились фотографией. Но с указанием спутниковых координат места съемки, даты и времени начала, а также окончания техосмотра. С такой информацией фальсифицировать визит на пункт техосмотра становится практически невозможно. Хотя наши кулибины чего только не придумают.

Фотография должна содержать указание спутниковых координат места съемки, даты и времени начала, а также окончания техосмотра

Понятно, что фотография и координаты места, где она сделана, еще не показатель того, что автомобиль прошел техосмотр. Но уж по крайней мере его визит на пункт ТО обеспечен.

Второй удар по продажным диагностическим картам наносит следующее положение поправок в закон. Для каждого пункта техосмотра будет рассчитана его пропускная способность, которая будет указываться при аккредитации оператора ТО, а также она будет указана в реестре таких операторов. Правда, реестр необходимо создать. В соответствии с поправками в закон, его создание ложится на Российский союз автостраховщиков.

Если установлено, что пропускная способность пункта техосмотра составляет 10 автомобилей в сутки, то ЕАИСТО автоматически не даст внести в нее данные одиннадцатого автомобиля. Сейчас же некоторые пункты оформляют сотни диагностических карт. Получается, что они осматривают по одному автомобилю в три минуты, хотя на осмотр легкового автомобиля отводится 45 минут. Понятно, что никто в такой ситуации машины не осматривает.

Методику расчета пропускной способности пункта ТО должен разработать уполномоченный орган исполнительной власти, который утверждает требования к технической базе оператора. Пока не совсем понятно, кто это будет.

Если пропускная способность пункта ТО - 10 автомобилей, то одиннадцатый автомобиль не сможет пройти техосмотр

Зато понятно, что реестр операторов техосмотра вести будет по-прежнему Российский союз автостраховщиков. Он же продолжит аккредитовывать операторов. При этом контролировать работу пунктов техосмотра сможет и полиция. Для этого вносятся соответствующие поправки в Закон "О полиции". Отдельно надо сказать о техосмотре автобусов. В их проведении Госавтоинспекция будет принимать непосредственное участие. Каким образом - пока неизвестно. Этот порядок должно разработать правительство. Но уже точно владельцам автобусов не получится пройти техосмотр дистанционно. Напомним, что в феврале этого года в Калужской области перевернулся автобус, который перевозил детей. Тогда погибли три ребенка и четверо взрослых. Автобус, напомним, якобы прошел техосмотр в Норильске Красноярского края. Но вот проблема: из Норильска до Калужской области нет дорожного сообщения.

Для того чтобы избежать подобных дорожных жертв, все прописанные в поправках к закону о техосмотре меры хороши. Но как это будет работать, станет известно только через год. До этого необходимо принять еще огромное количество подзаконных актов. А главное, обеспечить пунктами техосмотра все регионы. Ведь пока большинство автовладельцев техосмотр покупали даже через интернет, реальные пункты диагностики приходили в упадок и закрывались. Сейчас даже сложно сказать, сколько из прописанных на бумаге пунктов техосмотра имеют соответствующее оборудование, а главное, соответствующий персонал, то есть экспертов-техников.

Кстати

Напомним, что не столь давно несколько законопроектов было внесено в Госдуму, в которых предлагалось и вовсе отменить техосмотр для личного легкового транспорта. И эту идею активно поддерживали автоэксперты.