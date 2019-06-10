Трамп: США введут новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на саммит G20

Американский лидер Дональд Трамп намерен ввести новые пошлины на товары из Китая, если председателя КНР Си Цзиньпиня не будет на саммите G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Об этом, в частности, он сообщил телеканалу CNBC.

Ранее он также заявлял, что удивится, если китайский лидер не приедет на саммит в Японию. По его словам, у них с Си Цзиньпином "отличные взаимоотношения".

6 июня Дональд Трамп уже грозил Китаю повышением пошлин на товары стоимостью $300 млрд и отмечал, что сделает это в "нужное время". Министерство торговли КНР в ответ на это заявило, что если США специально пытаются усилить напряженность, то Пекин будет "бороться до конца" и примет "необходимые контрмеры".