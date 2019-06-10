В Кремле готовы работать с новым правительством Молдавии

Москва настроена на работу с новым правительством Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Официальная позиция РФ была изложена в заявлении МИД, которое было сегодня. Там сказано о нашем настрое работать с новым правительством", - сказал Песков журналистам.

"Было подчеркнуто значение, которое мы придаем развитию наших взаимосвязей с Молдавией", - напомнил представитель Кремля.

Напомним, МИД заявил, что Москва настроена на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению двусторонних связей.