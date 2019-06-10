Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Что случилось с Lada Granta Sport за шесть лет эксплуатации 09.06.2019
"Безумная идея". Как УАЗ пытался поднять автомобиль в воздух 09.06.2019
Новые внедорожники УАЗа получат технологии Aurus 08.06.2019
Как и где Haval будет выпускать кроссоверы за 1,8 млн рублей 08.06.2019
10.06.2019 09:12
Рубрика: Видео

Видео: лосиха научила сына правильно переходить дорогу

Текст: Вадим Давыденко

Как только не обзывают раздраженные водители тех пешеходов, что перебегают дорогу на красный свет, вдобавок, в неположенном месте, да еще и метре от капота, какие только сравнения и эпитеты не выбирают. Всех рогатых парно- и непарнокопытных вспоминают.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: автомобилист устроил пожар, переливая бензин в канистру

Но после этого видео, снятого в канадской провинции Северная Альберта, сравнивать бестолкового пешехода с лосем ни у кого язык не повернется. Эти животные раз и навсегда доказали нам свою адекватность и уважение к правилам дорожного движения.

На ролике видно, как мать-лосиха, одним глазом следя за движением на трассе, переводит недавно родившегося малыша через дорогу. Пусть не у знака "пешеходный переход", но всё же достаточно быстро и по прямой, не создавая затора. Нет никаких сомнений, что перепуганный после первого знакомства с дорогой малыш в будущем не станет нарушать ПДД, кидаться под колеса и провоцировать аварии, а станет умным лосем и законопослушным участником дорожного движения.

Что случилось с Lada Granta Sport за шесть лет эксплуатации
"Безумная идея". Как УАЗ пытался поднять автомобиль в воздух
#видео #авто