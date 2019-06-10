Видео: лосиха научила сына правильно переходить дорогу

Как только не обзывают раздраженные водители тех пешеходов, что перебегают дорогу на красный свет, вдобавок, в неположенном месте, да еще и метре от капота, какие только сравнения и эпитеты не выбирают. Всех рогатых парно- и непарнокопытных вспоминают.

Но после этого видео, снятого в канадской провинции Северная Альберта, сравнивать бестолкового пешехода с лосем ни у кого язык не повернется. Эти животные раз и навсегда доказали нам свою адекватность и уважение к правилам дорожного движения.

На ролике видно, как мать-лосиха, одним глазом следя за движением на трассе, переводит недавно родившегося малыша через дорогу. Пусть не у знака "пешеходный переход", но всё же достаточно быстро и по прямой, не создавая затора. Нет никаких сомнений, что перепуганный после первого знакомства с дорогой малыш в будущем не станет нарушать ПДД, кидаться под колеса и провоцировать аварии, а станет умным лосем и законопослушным участником дорожного движения.