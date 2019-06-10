Xiaomi подтверждает. "Бюджетный монстр" появится в России в июне

Смартфон Xiaomi Mi 9T, анонсированный в Китае под названием Redmi K20, придет на российский рынок в июне текущего года. Об этом в конце минувшей недели рассказал в своем блоге в Twitter Ю Ман, глава подразделения Xiaomi в России и СНГ.

Анонс "бюджетных монстров" Redmi K20 и K20 Pro - первых Redmi, получивших модуль NFC - состоялся в конце мая в Китае. Базовая и "профессиональная" версии отличаются друг от друга процессором - Snapdragon 730 против 855, а также модулем камеры - в K20 Pro стоит знаменитый Sony IMX586, в K20 - более простой IMX582 (различие в том, что первый может снимать 4K-видео с частотой 60 к/с, второй - в разрешении 4K с вдвое меньшей частотой 30 к/с).

Ожидается, что в России новинки (по крайней мере, одна из них - базовая) будут анонсированы 17 июня.

Будет ли в России продаваться продвинутая версия Xiaomi Mi 9T Pro, Ю Ман не рассказал.