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11.06.2019 16:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ объяснил, почему не может сделать "тихую" механику

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Несмотря на то, что АвтоВАЗ в 2014 году доработал свою механическую коробку передач, но полностью "излечить" вой и гул агрегата всё равно не удалось. Повышенный шум от "механики" встречается как на обновлённом семействе Lada Granta, так и на новых моделях - Vesta и Xray.

Drom.ru выяснил, почему вой "вазовской" МКПП так и не получается устранить. Специалисты АвтоВАЗа в курсе этой проблемы и пояснили порталу, что вой коробки возникает из-за плохой обработки зубьев шестерен передач и главной пары.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Существующее заводское оборудование просто не позволяет обрабатывать шестерни механической коробки передач с более высокой точностью. При нынешней культуре производства с посторонними звуками не справиться без существенных инвестиций в обновление станочного парка.

В то же время современная МКПП на новом вседорожном универсале Lada Granta Cross по сравнению с той, что была в дорестайлинге Lada Granta - заметный шаг вперед. В нынешних коробках используются более дорогие комплектующие.

Ранее "Российская газета" рассказывала, что Lada Largus получит российскую 5-ступенчатую механическую коробку передач с индексом ВАЗ-21809. Новая "механика" является усиленной версией ВАЗ-21806.

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#Lada