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11.06.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто

Текст: Евгений Костин
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Портал Авто.ру подготовил статистику по продажам б/у автомобилей, которая показывает, в каких регионах страны на рынке подержанных авто представлены самые возрастные машины, а в каких можно найти относительно молодой экземпляр.

Если верить предоставленной статистике, то самые молодые автомобили продаются в северо-западной части России, а самые старые - на востоке страны. Средний возраст подержанных авто в Республике Татарстан - 8,5 лет, чуть постарше машины в Московской области - 9,3 года.

Фото: Reuters
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Если взять Калининградскую область, самую западную часть РФ, то она возглавляет рейтинг по возрасту продающихся б/у авто - им в среднем 15,7 года.

Вряд ли стоит ехать за "бэушкой" на Дальний Восток и в сибирские регионы: там средний возраст транспортных средств составляет 15,1 года.

Приводим статистику Авто.ру, структурированную по федеральным округам:

Поволжский ФО - 10,2 года.
Уральский ФО - 11,1 года.
Северо-Кавказский ФО - 11,1 года.
Центральный ФО - 11,4 года.
Северо-Западный ФО - 11,6 года.
Сибирский ФО - 14,6 года.
Дальневосточный ФО - 15,6 года.

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#автомобили