Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто

Портал Авто.ру подготовил статистику по продажам б/у автомобилей, которая показывает, в каких регионах страны на рынке подержанных авто представлены самые возрастные машины, а в каких можно найти относительно молодой экземпляр.

Если верить предоставленной статистике, то самые молодые автомобили продаются в северо-западной части России, а самые старые - на востоке страны. Средний возраст подержанных авто в Республике Татарстан - 8,5 лет, чуть постарше машины в Московской области - 9,3 года.

Если взять Калининградскую область, самую западную часть РФ, то она возглавляет рейтинг по возрасту продающихся б/у авто - им в среднем 15,7 года.

Вряд ли стоит ехать за "бэушкой" на Дальний Восток и в сибирские регионы: там средний возраст транспортных средств составляет 15,1 года.

Приводим статистику Авто.ру, структурированную по федеральным округам:

Поволжский ФО - 10,2 года.

Уральский ФО - 11,1 года.

Северо-Кавказский ФО - 11,1 года.

Центральный ФО - 11,4 года.

Северо-Западный ФО - 11,6 года.

Сибирский ФО - 14,6 года.

Дальневосточный ФО - 15,6 года.