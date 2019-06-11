Иностранным членам жюри конкурса имени Чайковского упростили работу

Процесс участия иностранцев в жюри Международного конкурса имени Чайковского стал проще - специалистам из других стран теперь больше не придется получать разрешение на работу в России. Соответствующий указ на днях подписал Владимир Путин.

В соответствии с документом, члены жюри имеют право осуществлять трудовую деятельность на территории России, связанную с проведением конкурса, без получения разрешения на работу или патента. Более того, дирекция престижного музыкального смотра тоже может обойтись без разрешения на привлечение иностранных работников в качестве членов жюри.

Надо сказать, что прежние правила создавали серьезные сложности. Так, даже если человек и получил патент, то за пределами региона, в котором выдана эта бумага, он исполнять свои обязанности уже не имел права. Но конкурс имени Чайковского традиционно проходит сразу в двух городах: в Москве и в Санкт-Петербурге.

Действовать нововведения начнут уже с нынешнего, шестнадцатого по счету конкурса. Он стартует 17 июня и продлится до 29 числа.

В дальнейшем аналогичные льготы планируется распространить и на другие крупные международные фестивали, которые требуют присутствия иностранных членов жюри, сообщает Минкультуры.