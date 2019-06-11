Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

Новости

Канада запретит одноразовый пластик к 2021 году 01:54
Киргизский губернатор отправлен в отставку за грубость к журналистке 00:33
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве спортсмена в Москве 00:22
Сын Алибасова назвал дезинформацией слухи об ухудшении состояния отца 00:19
В МВД рассказали о ДНК на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками 10.06.2019
Трамп пригрозил обложить пошлинами французское вино 10.06.2019
Раздевалку "Химок" ограбили во время финала Единой лиги с ЦСКА 10.06.2019
В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности 10.06.2019
Huawei нашла в России операционку для замены Android в своих смартфонах 10.06.2019
Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета в Нью-Йорке 10.06.2019
Видео: в Астрахани загорелся огромный рыбный цех 10.06.2019
В центре Нью-Йорка вертолет врезался в крышу небоскреба 10.06.2019
МИД РФ: Косово так и не извинилось за избиение российского дипломата 10.06.2019
Появилось фото Дмитрия Медведева в шахте Большого адронного коллайдера 10.06.2019
Задержан новый подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области 10.06.2019
МИД: Срыв разведения сил в Донбассе говорит о нежелании Киева выполнять "Минск" 10.06.2019
В Великобритании обнаружен след от удара гигантского метеорита 10.06.2019
На Кипре найден неизвестный город возрастом 8000 лет 10.06.2019
Золотая монета римского императора побила рекорд цены на торгах 10.06.2019
Названы сроки сдачи самого проблемного долгостроя Петербурга 10.06.2019
Ципрас попросил президента Греции распустить парламент 10.06.2019
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Персидском заливе 10.06.2019
РФ предложила свою инфраструктуру для транзита Web-трафика Европа - Азия 10.06.2019
Случаи насилия над болгарскими врачами вызвали обеспокоенность в Евросоюзе 10.06.2019
У алиментщиков предложили изымать не оформленное на них имущество 10.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
11.06.2019 00:29
Рубрика: Спорт

Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

Текст: Артур Нанян
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020. "Красная фурия" уверенно обыграла на своем поле Швецию - 3:0.
Фото: REUTERS/Juan Medina Фото: REUTERS/Juan Medina
Фото: REUTERS/Juan Medina

Скандинавы достаточно долго сопротивлялись, а порой действовали даже острее соперника. Но с середины второго тайма испанцы резко прибавили и добились своего. С пенальти отличились Серхио Рамос и Альваро Мората, ну а окончательный счет на 87-й минуте установил Микель Ойарсабаль. К слову, для Рамоса этот гол стал третьим в четырех встречах в отборочном цикле.

Фото: РИА Новости.
Следующий матч отбора Евро-2020 Россия проведет с Кипром 11 июня

В двух других матчах этой группы под литерой "F" норвежцы обыграли в гостях Фарерские острова (2:0), а румыны разгромили на выезде Мальту (4:0). Лидируют здесь с 12-ю очками испанцы, далее идут шведы с Румынией, у которых по семь очков, затем Норвегия (пять очков), Мальта (три очка). Замыкают таблицу Фареры, не набравшие ни одного балла.

В остальных понедельничных играх были зафиксированы следующие результаты: Чехия - Черногория - 3:0, Украина - Люксембург - 1:0, Дания - Грузия - 5:1, Польша - Израиль - 4:0, Болгария - Косово - 2:3, Ирландия - Гибралтар - 2:0, Латвия - Словения - 0:5, Северная Македония - Австрия - 1:4, Сербия - Литва - 4:1.

Тем временем

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением относительно появившейся в СМИ информации о грядущих изменениях в формате проведения Лиги чемпионов. В организации заверили: обсуждение реформ в главном еврокубковом турнире ведется только на консультативной основе.

Португалия первой в истории выиграла Лигу наций
Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима
Задержан новый подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области
Путин поздравил Токаева с победой
Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам лишения свободы
В Кремле назвали резонансным дело Голунова