Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020. "Красная фурия" уверенно обыграла на своем поле Швецию - 3:0.

Скандинавы достаточно долго сопротивлялись, а порой действовали даже острее соперника. Но с середины второго тайма испанцы резко прибавили и добились своего. С пенальти отличились Серхио Рамос и Альваро Мората, ну а окончательный счет на 87-й минуте установил Микель Ойарсабаль. К слову, для Рамоса этот гол стал третьим в четырех встречах в отборочном цикле.

В двух других матчах этой группы под литерой "F" норвежцы обыграли в гостях Фарерские острова (2:0), а румыны разгромили на выезде Мальту (4:0). Лидируют здесь с 12-ю очками испанцы, далее идут шведы с Румынией, у которых по семь очков, затем Норвегия (пять очков), Мальта (три очка). Замыкают таблицу Фареры, не набравшие ни одного балла.

В остальных понедельничных играх были зафиксированы следующие результаты: Чехия - Черногория - 3:0, Украина - Люксембург - 1:0, Дания - Грузия - 5:1, Польша - Израиль - 4:0, Болгария - Косово - 2:3, Ирландия - Гибралтар - 2:0, Латвия - Словения - 0:5, Северная Македония - Австрия - 1:4, Сербия - Литва - 4:1.

Тем временем

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением относительно появившейся в СМИ информации о грядущих изменениях в формате проведения Лиги чемпионов. В организации заверили: обсуждение реформ в главном еврокубковом турнире ведется только на консультативной основе.