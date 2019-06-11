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11.06.2019 15:12
Рубрика: Видео

Как далеко может уехать машина на ручном тормозе

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Каждый сотый водитель, если верить неофициальной статистике сотрудников АЗС, пытался уехать с заправки, не вытащив штуцер из горловины бака. Каждый десятый хотя бы раз в жизни нечаянно разряжал аккумулятор, забывая выключить фары/музыку/обогрев салона. Путать педаль газа с тормозом приходилось каждому второму. И практически все пытались прокатиться с неотжатым стояночным тормозом.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Каково это, целенаправленно ехать "на ручнике", и как при этом чувствует себя машина - попытались выяснить блогеры из "Гаража 54". Выехали на полигон, поставили машину на ручной тормоз и давай наматывать круги, километр за километром, наслаждаясь мучениями несчастного автомобиля.

Через два километра на зафиксированном колесе протерлась и лопнула шина, еще через три - резиновые ошметки слетели с диска, как пожелтевшие листья с ветки под дуновением октябрьского ветра, а через 11 километров... Впрочем, лучше запускайте видео и смотрите всё сами.

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#видео #авто