Косачев назвал исход дела Голунова победой гражданского общества

Спасибо всем, кто встал за него.

Понимание тем, кто за него не встал.

Пожелание тем, кому придётся все это объяснять, - сделать это честно и покаянно.

И самое главное.

Возмездие тем, кто это сотворил.

Поимённое, разумеется.

Вне всякого сомнения, исход дела - это победа гражданского общества в России.

Вне всякого сомнения, это поражение всех тех, кто не подозревал о существовании в России гражданского общества.

Оно есть. И это главное.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook