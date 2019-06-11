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11.06.2019 21:54
Рубрика: Власть

Косачев назвал исход дела Голунова победой гражданского общества

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
С искренней радостью отношусь к исходу дела Голунова.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Спасибо всем, кто встал за него.

Понимание тем, кто за него не встал.

Пожелание тем, кому придётся все это объяснять, - сделать это честно и покаянно.

Фото: REUTERS / Taisia Bekbulatova
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И самое главное.

Возмездие тем, кто это сотворил.

Поимённое, разумеется.

Вне всякого сомнения, исход дела - это победа гражданского общества в России.

Вне всякого сомнения, это поражение всех тех, кто не подозревал о существовании в России гражданского общества.

Оно есть. И это главное.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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