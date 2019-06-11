Косачев назвал исход дела Голунова победой гражданского общества

С искренней радостью отношусь к исходу дела Голунова.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Спасибо всем, кто встал за него.
Понимание тем, кто за него не встал.
Пожелание тем, кому придётся все это объяснять, - сделать это честно и покаянно.
И самое главное.
Возмездие тем, кто это сотворил.
Поимённое, разумеется.
Вне всякого сомнения, исход дела - это победа гражданского общества в России.
Вне всякого сомнения, это поражение всех тех, кто не подозревал о существовании в России гражданского общества.
Оно есть. И это главное.
Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook