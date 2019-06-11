Владимир Колокольцев: Дело Голунова прекращено за отсутствием состава вины

Дело Ивана Голунова вызвало большой резонанс в конце прошлой недели. Журналиста задержали 6 июня, как он сам рассказывал: у него была назначена встреча с источником информации. В свою очередь в полиции рассказали, что давно за ним следили и имели оперативную информацию о его якобы причастности к незаконному обороту наркотиков.

При обыске у журналиста нашли в рюкзаке наркотики. Затем наркотики были обнаружены и в его квартире. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, а задержание было проведено жестко, и несколько часов к нему не допускали адвокатов.

Экспертиза показала, что наркотик - мефедрон. Но данных, что журналист употреблял наркотики, распространял их или просто прикасался к ним, нет.

Как только стало известно о задержании журналиста, дело сразу же стало резонансным. Общественности показалась неубедительной версия полиция. Оперативные сотрудники утверждали, что следили за Иваном Голуновым около трех месяцев, но у них был только номер его мобильного телефона и имя. Почему полиция за этот срок не смогла выяснить максимально его установочные данные? Почему правоохранители смогли установить, что некий Иван часто ездит в Ригу, но у них не получилось узнать его фамилию и место работы?

В качестве доказательств правоохранители представили фотографии нарколаборатории, к которой якобы имел отношение Иван Голунов. Однако выяснилось, что фото взяты совсем из другого дела, и МВД это признало.

Тем не менее, следствие вышло с ходатайством об аресте Ивана Голунова. Суд не согласился со следствием, и назначил журналисту домашний арест.

11 июня официально было признано, что произошла ошибка. Как сообщил Владимир Колокольцев, дело Ивана Голунова прекращено, а сотрудники, инициировавшие расследование, отстранены. Кроме того, глава МВД заявил, что решил ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника управления по наркотикам ГУМВД по Москве.

Как заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, общество ждало ясности с Иваном Голуновым, хорошо, что подозрения развеяны, те же, кто стоит за фабрикацией дела журналиста, должны быть строго наказаны.

"Все мы ждали прояснения ситуации в этом крайне непростом и неприятном деле. Я рад за Ивана Голунова, его близких и родных, и рад, что все обвинения и подозрения в совершении им якобы уголовного преступления развеяны. Считаю, что те негодяи, кто стоит за фабрикацией данного дела, должны будут понести ответственность и строго наказаны", - сказал Ревенко.

По его словам, данная история должна еще раз показать, что любая государственная система должна быть прозрачной, и решения, которые принимаются, должны быть понятны.

Как поясняют эксперты, все решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий должны быть надлежащим образом задокументированы и санкционированы. В случае нарушений доказательства, полученные таким путем, могут быть признаны недопустимыми. Есть обширная судебная практика на этот счет. Поэтому правоохранителям мало найти наркотики в рюкзаке человека, надо представить доказательства, что он действительно имеет к ним отношение и занимается незаконными делами. В данном случае убедительных доказательств нижестоящие сотрудники полиции не смогли представить ни своему начальству, ни прокуратуре, ни обществу.