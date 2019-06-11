Власти согласовали акцию в защиту Голунова 16 июня на проспекте Сахарова

Московские власти согласовали проведение акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова 16 июня. Об этом сообщил "РГ" руководитель департамента региональной безопасности и противодействии коррупции Москвы Владимир Регнацкий. Он рассказал, что к правительству Москвы с такой просьбой обратились председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. Они предложили провести акцию в форме митинга на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов с участием до 20 тысяч человек.

С учетом высокого общественного резонанса правительство города согласовало данное обращение. Как заверил Владимир Регнацкий, будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности при проведении этого публичного мероприятия. Кроме того, городские власти готовы оказать организаторам помощь при его проведении.

Напомню, глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее заявил, что с Ивана Голунова сняты все обвинения в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он будет освобожден из-под домашнего ареста уже во вторник. По словам министра, он так же намерен ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и начальника УВД по Западному округу столицы. В настоящее время полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы на период проверки.