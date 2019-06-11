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11.06.2019 17:14
Рубрика: Происшествия

Прекращено уголовное преследование журналиста Голунова

МВД РФ прекратило уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины. Об этом рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Обвинения с Голунова сняты, журналиста освободят из-под домашнего ареста 11 июня, сообщается на сайте МВД.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина", - заявил Колокольцев.

По его словам, задержавшие Голунова сотрудники полиции отстранены от обязанностей на период внутренней проверки.

Напомним, что Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре по подозрению в распространении наркотиков. При досмотре в личных вещах у него нашли два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 грамма, а по месту жительства - 5,42 грамма вещества, содержащего кокаин. Сам подозреваемый свою вину отрицает. Задержание журналиста вызвало большой резонанс в обществе.

Во вторник, 11 июня, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нехорошей историю с арестом Голунова, она заверила, что генпрокурор Юрий Чайка будет держать это дело на личном контроле.

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