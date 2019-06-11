Матвиенко обсудила с генпрокурором дело Голунова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нехорошей историю с арестом журналиста Ивана Голунова, она заверила, что генпрокурор Юрий Чайка будет держать это дело на личном контроле.

"По этому вопросу я вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Яковлевичем Чайкой", - сообщила глава Совфеда на пленарном заседании во вторник. По ее словам, Чайка "дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем генеральной прокуратуры и лично под его контролем".

"История вся эта очень нехорошая, правда", - оценила ситуацию председатель СФ. "И в ближайшее время мы поговорим о возможной дальнейшей реакции", - добавила она.

В начале заседания на эту тему высказался также глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он считает, что журналистская солидарность, проявленная после ареста Ивана Голунова должна работать также в защиту других сотрудников СМИ, преследуемых за рубежом. В числе несправедливо преследуемых он назвал Кирилла Вышинского, главного редактора "РИА Новости-Украина", арестованного в Киеве год назад по подозрению в государственной измене.