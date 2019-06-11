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11.06.2019 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владимир Колокольцев: Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста. Обвинения с него сняты

Текст: Сергей Чугаев
"Принято решение прекратить уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", - сказал министр.

Владимир Колокольцев также сообщил, что Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.

"Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет РФ для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей", - подчеркнул министр внутренних дел.

Фото: Courtesy vmestemedia.ru/Handout via REUTERS
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О задержании Голунова стало известно в минувшую пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

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