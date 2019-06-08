Медобследование опровергло слухи о тяжелых травмах журналиста Ивана Голунова

Следов побоев на теле корреспондента "Медузы" Ивана Голунова врачи не обнаружили. Об этом сообщил журналистам главный врач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

- Обследование завершилось, у него нет ни переломов, ни сотрясения мозга. Мы сделали компьютерную томографию головы, которая абсолютно нормальная, сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии. Сделали ультразвук живота, анализ крови. Да, у него есть ссадина в области спины и небольшая гематома, в просторечии - синяк, под левым глазом, - рассказал он.

По словам Александра Мясникова в 71-ю больницу Голунова доставила скорая помощь с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Подозрения опровергнуты, и врач считает, что смысла в дальнейшем обследовании пациент нет - скоро он покинет медучреждение.

Напомню, в больницу Ивана Голунова направили для прохождения медобследования по просьбе его адвокатов. Но ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников еще вчера усомнился в наличии серьезных травм у журналиста.

По сообщению московской полиции, 6 июня Голунова задержали на Цветном бульваре. Осматривая его, полицейские обнаружили у мужчины около 4 граммов наркотического вещества метилэфедрон. А при обыске на съемной квартире - еще 5 граммов кокаина. В связи с этим в субботу ему было предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков. Вину Голунов не признал. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс.