Кремль: Поступило много заявок от лидеров на встречу с Путиным в Осаке

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что график Владимира Путина во время его визита в Осаку на саммит G20 будет очень насыщенным и сложным. Он добавил, что поступило очень много заявок на встречу с российским лидером от глав других государств.

"Ряд лидеров уже запросились на встречи - график еще только верстается, график будет очень сложный, времени много не будет на двусторонние контакты. Будем выстраивать программу исходя из наших приоритетов, будем учитывать тех лидеров, с которыми нам просто необходимо встретиться", - пояснил Ушаков.

Он также рассказал журналистам, что американская сторона до сих пор так и не конкретизировала свою инициативу по возможности встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Осаке. Ранее о таком своем желании заявлял сам американский лидер.