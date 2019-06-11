Квартиры защитят от краж с использованием цифровой подписи

В последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью, отметил автор. Это, по его словам, может совершаться посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника.

Недавно в СМИ освещался вопиющий случай с кражей квартиры в центре Москвы. Получив доступ к усиленной квалифицированной электронной подписи владельца недвижимости, мошенники удаленно подали от его имени документы на госрегистрацию перехода права на жилье, и квартира была оформлена на другого владельца.

На практике выяснилось, что законодательство не защищает граждан от риска получения неправомочным лицом ключа проверки, который может храниться на флэш-картах, CD-дисках и т.п.

В соответствие с инициативой, переход права на недвижимость на основании "электронного" заявления гражданина будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов.

Если такое заявление получено, регистрирующий орган проставит в реестре специальную отметку о возможности отчуждения данного объекта на основании электронного заявления (при этом используется усиленная квалифицированная электронная подпись).

Без такой отметки Росреестр просто не примет к рассмотрению документы.

Что немаловажно, отметка, о которой идет речь, может быть проставлена только на основании личного заявления владельца недвижимости (или его законного представителя), либо посредством почтового отправления в Росреестр. При таком варианте подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована нотариусом.

По словам автора, законопроект предоставит собственникам недвижимости гарантии, что без их ведома электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению.

"Принятие законопроекта будет способствовать стабильности гражданского оборота на рынке недвижимости и обеспечит защиту данных ЕГРН от новых видов мошеннических схем с использованием цифровых технологий", - отмечается в пояснительной записке.