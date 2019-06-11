Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой

Певец Сергей Лазарев, принесший России очередное второе место на международном творческом смотре "Евровидение", отреагировал на обильно освещаемые в прессе перепалки, предположительно возникшие у него с украинской артисткой, бывшей участницей проекта "ВИА Гра" Светланой Лободой.

В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".

Периодикой указывалось, что Сергей якобы "грубо спросил" у женщины, действительно ли она считает себя "самой крутой", "а затем подговорил нескольких артистов покинуть VIP-зону зала", возмущенный тем, что Лободе предоставили возможность исполнить на шоу шесть песен.

После этого пользователи Instagram бдительно заметили, что Лобода отписалась от Лазарев на сервисе, "а тот не лайкнул ни один из ее постов, связанных с премией", - сообщает информационное агентство "Новости".

На всё это исполнитель выложил в "сториз" своего Instagram серию постов, "сопроводив скриншот новости про ссору фразой: "Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия". Добавив хохочущие эмодзи.

А затем певец выложил и селфи с подписью "Злыдень Лазарев". Дав понять, как нужно относиться к сообщениям о предположенных разногласиях артистов.