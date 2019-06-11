Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой

Певец Сергей Лазарев, принесший России очередное второе место на международном творческом смотре "Евровидение", отреагировал на обильно освещаемые в прессе перепалки, предположительно возникшие у него с украинской артисткой, бывшей участницей проекта "ВИА Гра" Светланой Лободой.
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Eng/Rus!! Good morning)) A very important day is ahead! I am hoping for your support. Only together we can do it. Please vote in the Eurovision Grand Final on May 18 for #5 — 🇷🇺 Доброе утро!! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы - СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения , отправляя Номер 5 !! Россия!!! #Russia #Scream #SergeyLazarev #Eurovision2019
В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".
Периодикой указывалось, что Сергей якобы "грубо спросил" у женщины, действительно ли она считает себя "самой крутой", "а затем подговорил нескольких артистов покинуть VIP-зону зала", возмущенный тем, что Лободе предоставили возможность исполнить на шоу шесть песен.
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(Листай) Оранжевая дорожка Открытия Евровидения ! Огромное количество фэнов, журналистов и делегаций! 37 интервью на разных языках было дано за время дорожки! Атмосфера потрясающая! У нас замечательная команда и делегация!! Вперед, Россия!! ❤️ 🇷🇺! My total look at the orange carpet by Philipp Plein @philippplein @philipppleinofficial Thank you very much !!! #Eurovision #Russia #SergeyLazarev #СергейЛазарев #Scream @fkirkorov
После этого пользователи Instagram бдительно заметили, что Лобода отписалась от Лазарев на сервисе, "а тот не лайкнул ни один из ее постов, связанных с премией", - сообщает информационное агентство "Новости".
На всё это исполнитель выложил в "сториз" своего Instagram серию постов, "сопроводив скриншот новости про ссору фразой: "Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия". Добавив хохочущие эмодзи.
А затем певец выложил и селфи с подписью "Злыдень Лазарев". Дав понять, как нужно относиться к сообщениям о предположенных разногласиях артистов.