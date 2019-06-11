На российском рынке появилась быстрая и экономичная версия Audi A6

Российские дилеры компании Audi начали принимать заказы на новую модификацию седана бизнес-класса A6 45 TFSI quattro. Новая версия интересна тем, что сочетает в себе высокую динамику, эффективность и экономичность.

Бензиновый 2-литровый 245-сильный турбомотор TFSI, работающий в связке с 7-ступенчатым преселективным "роботом" S tronic, штатной системой рекуперации энергии mild hybrid (MHEV) и системой полного привода quattro с технологией ultra обеспечивает ускорение до 100 км/ч всего за 6 секунд. При этом в смешанном цикле автомобиль расходует от 6,8 л топлива на 100 км пути.

Полноприводная трансмиссия предлагается для Audi A6 45 TFSI quattro уже в базовом оснащении, поэтому владельцы могут рассчитывать на неизменно точную управляемость и надежность на любом покрытии. Для заказа доступны четыре линии оснащения - Audi A6, Audi A6 Advance, Audi A6 Sport и Audi A6 Design.

Уже в "базе" для такой "шестерки" предлагаются также кованые 17-дюймовые диски с дизайном "10 спиц", система Audi drive select, позволяющая выбирать режимы управляемости и динамики, система курсовой устойчивости ESC, система старт/стоп, светодиодная оптика, зеркало заднего вида в салоне с автозатемнением, электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади и многое другое.

В списке дополнительного оснащения присутствуют среди прочего многофункциональный руль с отделкой кожей и обогревом, камера заднего вида, электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сидения водителя, зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти, комбинированная обивка салона кожей, электропривод крышки багажника.

Имеется также несколько вариантов исполнения ходовой части: усиленная подвеска для плохих дорог, спортивная подвеска с уменьшенным дорожным просветом и подвеска с возможностью регулирования жесткости амортизаторов. Последний вариант можно дополнить системой динамического рулевого управления, включающую в себя подруливающую заднюю ось.

Цены на новинку начинаются от 3 305 000 рублей. При этом на автомобили с линиями Advance, Sport и Design будет действовать специальная стоимость. Audi A6 45 TFSI quattro Advance предлагается по цене от 3 360 000 рублей, Audi A6 45 TFSI quattro Sport - за 3 540 000 рублей, Audi A6 45 TFSI quattro Design - за 3 540 000 рублей.