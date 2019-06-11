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Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России на матч с Кипром

Текст: Илья Зубко (Нижний Новгород)
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Игра состоится сегодня на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21:45 по московскому времени.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

По сравнению с игрой против Сан-Марино, которую наши футболисты провели 8 июня и победили в ней 9:0, изменения в составе минимальные. Вместо Алексея Миранчука с первых минут на поле выйдет Алексей Ионов, который в прошлый раз появился на замену. Остальные 10 игроков - те же, кто громил Сан-Марино в Саранске. Полностью состав сборной России выглядит так:

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Вратарь: Маринато Гилерме.

Защитники: Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов.

Полузащитники: Алексей Ионов, Роман Зобнин, Александр Головин, Антон Миранчук, Магомед Оздоев.

Нападающий: Артем Дзюба (К).

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