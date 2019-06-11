Назван состав сборной России на матч с Кипром

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Игра состоится сегодня на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21:45 по московскому времени.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
По сравнению с игрой против Сан-Марино, которую наши футболисты провели 8 июня и победили в ней 9:0, изменения в составе минимальные. Вместо Алексея Миранчука с первых минут на поле выйдет Алексей Ионов, который в прошлый раз появился на замену. Остальные 10 игроков - те же, кто громил Сан-Марино в Саранске. Полностью состав сборной России выглядит так:
Вратарь: Маринато Гилерме.
Защитники: Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов.
Полузащитники: Алексей Ионов, Роман Зобнин, Александр Головин, Антон Миранчук, Магомед Оздоев.
Нападающий: Артем Дзюба (К).