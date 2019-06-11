Новый Nissan Juke не будет похож на бегемота

Nissan Juke готовится сменить поколение: издание Motor Authority опубликовало фотографии прототипа новинки, которая, судя по новому виду камуфляжа, вышел на новый этап. Автомобиль полностью обклеен маскировочной плёнкой, поэтому большинство стилевых решений остаются пока загадкой.

Ещё на этапе начала появления слухов и домыслов о том, каким будет новый Juke или его преемник, представители Nissan сказали, что новый автомобиль не повторит дизайн Leaf, не окажется похожим на концепт Nissan IMx и уж тем более не позаимствует решений у шоу-кара 2015 года Nissan Gripz.

Очевидно одно, что фар, заползающих на капот и похожих на глаза бегемота, погрузившегося в жаркий день в водоём, не будет. Вместо них новый Juke получит узкие модули, которые выглядят продолжением V-образной решётки радиатора. Круглые фары, как можно заметить на фото, останутся на своём месте, но, возможно, получат более прогрессивную "начинку".

Также можно с уверенностью говорить, что другой будет боковина: отчётливо видна восходящая от ручки передней двери к заднему фонарю линия выштамповки.

Предполагается, что новый Nissan Juke создан на модульной платформе CMF-B, представленной более пяти лет назад и дебютировавшей в качестве "тележки" для нового Nissan Rogue/Qashqai. То есть по факту Juke будет соплатформенником Renault Captur и Clio.

Возможно, новый Nissan Juke представят уже этой осенью на автосалоне во Франкфурте, который пройдёт в сентябре.

В России первое поколение модели можно купить минимум за 1 220 000 рублей. Это цена на автомобиль, оснащённый 117-сильным двигателем и бесступенчатым вариатором. Во всех комплектациях Nissan Juke представлен с передним приводом.