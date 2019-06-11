Пленум ВС обсудил постановление о том, как и за что наказывать водителей

Водителя не привлекут к ответственности, если он купил электронный полис ОСАГО, а распечатки этого документа с собой не возит. Зато водитель, который создал аварийную ситуацию, сам при этом не совершив столкновения, и уехал, будет привлечен за оставление места аварии. А водитель, который двигается по обочине, не имеет никаких преимуществ перед другими машинами. То есть ему никто не должен уступать дорогу, при этом он обязан уступить ее всем. Такие положения содержатся в проекте постановления Пленума Верховного суда, который сегодня обсуждали на заседании. Но обо всем поподробнее.

Сейчас правилами дорожного движения установлена обязанность водителя возить с собой полис ОСАГО. А те же автовладельцы, которые приобрели электронный полис, должны возить с собой его распечатку. В противном случае инспектор ГИБДД может привлечь водителя по части 2 статьи 12.3 Кодекса об административных правонарушениях за отсутствие необходимого документа. Однако в проекте постановления Пленума ВС говорится, что полис водитель обязан возить собой, если приобрел его в обычном порядке и получил на руки на защищенном бланке. В том случае, если он оформил электронный полис, и у него нет на руках его распечатки, это не образует состав нарушения, предусмотренного КоАП.

Дело в том, что недавно были внесены поправки в закон об ОСАГО, согласно которым распечатка такого электронного полиса не нужна. А в правила дорожного движения эту поправку еще не внесли. Но закон имеет большую силу, чем постановление правительства, которое утверждает правила. Поэтому Пленум ВС счел нужным следовать букве закона. Понятно, что это несколько осложнит работу инспекторов дорожно-патрульной службы. Им придется обзавестись возможностью проверки электронных полисов ОСАГО. А надо сказать, что у нас еще не на всех дорогах есть интернет. Поэтому споры по этому вопросу могут возникать. Но позиция судов на эту тему обозначена.

Довольно частая ситуация, кто-то кого-то подрезал на дороге и уехал. А подрезанный резко нажал на тормоз и в него кто-то врезался. До недавнего времени привлечь того, кто спровоцировал аварию, было довольно сложно. Однако не столь давно Верховный суд в одном из рассматриваемых дел привлек такого провокатора к ответственности за оставление места ДТП. В проекте постановления Пленума четко указывается, что водитель машины, допустивший нарушение требований правил, которое стало причиной дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей, вне зависимости от того, был ли контакт, может быть привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП.

Но в том случае если этот водитель был осведомлен о факте аварии, однако умышленно уехал. Надо сказать, что за это грозит наказание вплоть до лишения прав на срок от года до полутора лет.

Кстати, такие аварии с провокаторами нередко приводят к трагическим последствиям. Напомним историю, которая произошла несколько лет назад в Подмосковье. По встречной обочине ехал автомобиль, чтобы избежать столкновения с ним, девушка вывернула руль влево и столкнулась на встречной полосе с грузовиком. В результате погиб ребенок. Однако потребовалось очень много времени, чтобы доказать, что не девушка была виновата в ДТП, а провокатор. Поэтому такое решение Пленума ВС очень важно.

Еще одна стандартная ситуация, когда водители объезжают пробки по обочинам. В результате происходит авария. Уже было много решений ВС по поводу данной ситуации, в которых судьи всегда указывали на то, что водитель, нарушающий правила, даже если это происходит на главной дороге, никаких преимуществ не имеет. Еще недавно ВС разбирал ситуацию, когда водитель выезжал из двора на дорогу с односторонним движением, по которой во встречном направлении ехала машина. Водителя привлекли к ответственности за то, что он не уступил дорогу. Однако ВС встал на его сторону, указав, что двигавшейся во встречном направлении по дороге с односторонним движением водитель вовсе не имел никаких преимуществ. И пострадавший не должен был уступать ему дорогу.

Однако тот факт, что до Верховного суда регулярно доходят подобные дела, говорит о том, что пора уже прописать эту ситуацию в постановлении Пленума ВС. Что и было сделано.

В проекте постановления говорится, что водитель транспортного средства, движущегося в нарушение Правил по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.