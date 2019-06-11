Почему АвтоВАЗ не возобновит выпуск "классики"

Поклонникам классических заднеприводных автомобилей Lada не следует надеяться на то, что выпуск таких моделей когда-либо возобновится на АвтоВАЗе.

Как пояснил представитель пресс-центра волжского автогиганта Стас Березий, компания не планирует возобновлять выпуск "классики" (моделей ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107) ни в оригинальном, ни в модернизированном виде ввиду экономических причин.

Как выразился Стас Березий, пришлось бы "вбухать кучу денег без надежды на окупаемость. Время недорогих машин классической компоновки ушло. Ни под какие подушки безопасности машину не переделаешь".

Комментарий представителя АвтоВАЗа последовал в рамках видеопрограммы. В ходе своего выступления Стас Березий отвечает на письма читателей в лаконичной и подчас неформальной форме. В том числе он объясняет, почему АвтоВАЗа не создает и вряд ли создаст "заряженный" спорткар, который мог бы конкурировать с японскими спортивными купе и родстерами.

"Кому хочется разоряться на выпуске совершенно нехарактерного товара. Никакого штучного выпуска автомобилей на АвтоВАЗе", - комментирует Стас Березий.

Подытоживая, он предлагает фанатам марки обращаться на АвтоВАЗ с более конструктивными предложениями и с конструктивной критикой.

Березий привел в пример публикации в Сети расчетных листов заводских работников АвтоВАЗа с зарплатой примерно на уровне кассира в супермаркете.

"Потом, правда, к некоторым приходит осознание - погодите, так тут не полностью отработанный фонд рабочего времени. Да и такое есть. Потому что на 36 тысяч сотрудников завода найдутся разные зарплаты", - замечает представитель пресс-центра АвтоВАЗа.