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Рубрика: В мире

Польша назвала вероятное местонахождение Янтарной комнаты

Бункер, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната, найден на северо-западе Польши. Речь идет о тоннеле, расположенном на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки. Он был обнаружен с помощью специального радара.

Фото: Pixabay
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Во время Второй мировой войны там находилась штаб-квартира командования сухопутных войск вермахта и был создан комплекс бункеров. Как сообщает радиостанция RMF FM, добраться до люка, который, по мнению экспертов, не открывался с тех пор, и войти в туннель польские специалисты намерены в конце месяца. Чтобы попасть внутрь, необходимо убрать стокилограммовую бетонную плиту, преграждающую вход, а также выкорчевать выросшее над ним дерево. Размеры туннеля пока остаются неизвестными.

Поиски легендарной Янтарной комнаты начались в Мамерках в Варминьско-Мазурском воеводстве в 2016 году. Исчезнувшая в годы Второй мировой войны Янтарная комната - подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I императору Петру Великому. Она была украдена фашистами при оккупации Царского Села. В 50-е годы прошлого века к польским саперам, воинская часть которых располагалась неподалеку, явился один из местных жителей. Он рассказал, что был свидетелем того, как немцы прятали коробки в одном из бункеров. По его данным, это были части знаменитой Янтарной комнаты.

В мире Европа Польша Вторая мировая война
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